Nouvelles de l’UE: Michel se déchaîne pour l’insulte britannique sur les vaccins « Désinformation, détournement, mensonges » | Politique | Nouvelles

Et Facts4EU a lancé une attaque cinglante contre l’ancien Premier ministre belge, qualifiant sa «non-excuse» sur le sujet de «honte». Le groupe de réflexion a lancé son analyse après qu’une guerre de mots amère a éclaté entre M. Michel et Dominic Raab, le ministre britannique des Affaires étrangères, la semaine dernière.

M. Michel a d’abord critiqué la Grande-Bretagne, affirmant qu’elle avait imposé une «interdiction totale» des exportations de vaccins, ajoutant: «L’Union européenne, la région avec la plus grande capacité de production de vaccins au monde, a simplement mis en place un système de contrôle de la l’exportation de doses produites dans l’UE. » M. Raab a ensuite riposté pour «remettre les pendules à l’heure» à propos de ce qu’il a appelé la «fausse allégation», insistant: «Le gouvernement britannique n’a pas bloqué l’exportation d’un seul vaccin COVID-19 ou de composants de vaccin.» Dans une tentative apparente de désamorcer la dispute, M. Michel a par la suite fait remarquer: «Je suis content que la réaction britannique conduise à plus de transparence et à une augmentation des exportations, vers l’UE et les pays tiers.

«Différentes façons d’imposer des interdictions ou des restrictions sur les vaccins / médicaments. «L’UE fournit des vaccins à ses citoyens et au reste du monde.» Dans son dernier rapport, Facts4EU a examiné les derniers chiffres de l’Alliance des Vaccins, qui gère COVAX, l’effort de fournir des vaccins à tous les pays en développement et les plus pauvres du monde. JUSTIN: Un allié de Biden gifle Boris dans la menace d’un accord commercial

Entre 2021 et 2025, le total des contributions promises par le Royaume-Uni s’élève à près de 529 millions de livres sterling, bien plus que les 352 millions de livres sterling promis par la Commission. Le pays de M. Michel a promis 3,6 millions de livres sterling. Leigh Evans, rédacteur en chef de Facts4EU, a déclaré à Express.co.uk: «Il semble que ces jours-ci, les apparatchiks de l’UE ne peuvent tout simplement pas arrêter de faire des gaffes. «Ce dernier hurlement du président de l’organe le plus auguste et le plus puissant de l’UE, le Conseil de l’UE, est un autre dans une série de faux-pas de plus en plus longue.»

M. Evans a ajouté: «La non-excuse de Charles Michel est une honte. «De la part du président de la plus haute instance de la hiérarchie de l’UE, cela est profondément troublant, même s’il n’est peut-être pas inattendu étant donné le bilan de l’UE en matière de propagande. «Si un journal publiait une affirmation comme la sienne, IPSO (l’Organisation indépendante de normalisation de la presse) lui demanderait très probablement de se rétracter en première page.»

Faisant référence à la référence ultérieure de M. Michel à «plus de transparence», M. Evans a déclaré: «Cela revient à dire que l’UE a incité le Royaume-Uni à changer ses habitudes. «La vérité est que c’est l’UE qui doit changer ses habitudes.» Il a expliqué: «Depuis des années, nous montrons la propagande de l’UE pour ce qu’elle est, en utilisant généralement les propres données officielles de l’UE pour le faire. «Dans ce cas, nous avons utilisé les données officielles et les plus récentes de la Vaccines Alliance sur COVAX, l’organisme représentant l’Organisation mondiale de la santé, l’UNICEF et la Banque mondiale, entre autres. C’est incontestable.