L’UE a été honteuse de son programme de vaccination, qui a été frappé par la paperasserie qui a laissé le puissant bloc face à des attaques fulgurantes en raison de la lenteur avec laquelle il vaccine ses 450 millions de citoyens. Cela a été déclenché par une guerre de mots amère avec le fabricant de vaccins AstraZeneca sur des problèmes d’approvisionnement et de production, qui a laissé l’UE se démener pour trouver des moyens de sauver les vaccins disponibles. Le mois dernier, plus de la moitié des 27 États membres restants de l’UE ont suspendu leur utilisation du jab AstraZeneca en invoquant des inquiétudes concernant un petit nombre de patients souffrant de caillots sanguins.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a menacé le Royaume-Uni d’interdire l’exportation de vaccins – trois mois seulement après que la Grande-Bretagne a finalement achevé son départ complet du bloc.

Après le Brexit, le Premier ministre Boris Johnson a insisté sur le fait que le Royaume-Uni s’épanouirait en dehors de l’UE, en utilisant sa souveraineté retrouvée à son plein potentiel et cela a prouvé le cas, en administrant déjà une dose de vaccin à environ la moitié des 67 millions d’habitants.

Ben-Harris Quinney, président du groupe de réflexion Bow Group, a lancé une attaque brutale contre la gestion par l’UE de la pandémie et le déploiement des vaccins, mais a averti que Bruxelles pourrait encore utiliser la crise pour augmenter et centraliser le pouvoir, ce qui entraînerait une moindre souveraineté nationale pour certains. nations.

M. Harris-Quinney a déclaré à Express.co.uk: « La gestion par l’UE de la pandémie de coronavirus et le déploiement du vaccin a été l’un de ses échecs les plus publics, mais historiquement, l’UE ne gaspille jamais une crise.

«Ce sont ces crises qu’ils ont tendance à utiliser pour accroître et centraliser davantage le pouvoir à Bruxelles.

« Vous pouvez déjà voir comment Macron s’aligne pour prendre le commandement de l’UE, et je prédis que la solution présentée signifiera en fin de compte encore moins de souveraineté nationale et encore plus de pouvoirs de l’UE. »

Les États membres de l’UE se préparent à une nouvelle vague de Covid alors que les infections menacent à nouveau de devenir incontrôlables.

Mercredi soir, le président français Emmanuel Macron a finalement cédé à la pression et placé le pays dans un nouveau verrouillage de quatre semaines, avec plusieurs couvre-feux stricts mis en place.

LIRE LA SUITE: farce de l’UE! Le Royaume-Uni a investi 21 millions de livres dans l’usine AstraZeneca après le refus des Néerlandais

La France a vu le nombre de nouvelles infections à Covid doubler chaque jour depuis février pour atteindre en moyenne près de 40 000, le nombre total de décès se rapprochant du seuil de 100 000 non désirés.

Mais certains États membres de l’UE tentent de riposter contre Bruxelles, le premier ministre nationaliste de droite hongrois Viktor Orban et l’allié polonais Mateusz Morawiecki devant rencontrer Matteo Salvini, chef du parti de droite de la Ligue italienne, pour définir un plan pour une nouvelle politique européenne. regroupement.

M. Orban entretient des relations saines avec le président russe Vladimir Poutine, la Hongrie s’exprimant souvent contre les sanctions de l’UE contre la Russie.

Le dirigeant hongrois fait sa démarche après que son parti Fidesz a quitté le Parti populaire européen conservateur le mois dernier.

NE MANQUEZ PAS

Boris prévient que le Royaume-Uni fixera des limites de pêche à moins que l’UE ne bouge [COMMENT]

L’Allemagne inflige une amende et expulse 3 électriciens britanniques [REPORT]

Un rejoiner « obsédé » compare des tas de déchets aux électeurs de Leave [OPINION]

Il a déclaré mercredi à la télévision d’Etat: « Lorsque la relation entre le Fidesz et le PPE a pris fin, la situation s’est clarifiée en Europe ».

M. Orban a déclaré que de nombreux Européens sont contre l’immigration et le multiculturalisme, préfèrent un modèle familial traditionnel et veulent protéger leur identité nationale, tout en considérant l’autorité nationale supérieure aux directives européennes.

« Ces électeurs ont une représentation fragmentée en Europe. Nous allons essayer d’y remédier. »

M. Morawiecki et M. Salvini ont historiquement eu une relation fracturée avec l’UE, l’Italien disant qu’il unirait ses forces « si j’avais le souhait ».

Zoltan Novak, du Centre pour une analyse politique équitable, a déclaré: « La Ligue est divisée. Certaines personnes veulent rejoindre le PPE.

« Mais Salvini soutient fermement Orban, et (la Ligue) pourrait aider à créer un nouveau pôle au Parlement européen. »