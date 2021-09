Afghanistan : Tugendhat dit “c’est à ça que ressemble la défaite”

Deux décennies après que les dirigeants de l’UE ont accepté de mettre en place une force de 50 000 à 60 000 hommes mais n’ont pas réussi à la rendre opérationnelle, les États de l’UE visent à nouveau à créer une « force de première entrée » de 5 000 hommes. Ils veulent un accord sur sa conception d’ici mars 2022.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré qu’il souhaitait que le bloc crée une force militaire de réponse rapide pour intervenir dans les crises futures et aider à stabiliser les démocraties fragiles à l’étranger.

Le chef des affaires étrangères de l’UE estime qu’il est maintenant temps d’obtenir l’indépendance militaire des États-Unis.

Le week-end dernier, il a appelé à un corps expéditionnaire européen de 50 000 hommes “qui puisse intervenir dans des situations telles que nous le voyons actuellement en Afghanistan”.

Les chefs de gouvernement européens ont critiqué l’action unilatérale des États-Unis.

Le président Charles Michel du Conseil européen a également déclaré qu’il souhaitait que l’UE devienne stratégiquement indépendante dès que possible.

Il a déclaré: “Nous n’avons pas besoin d’un autre événement géopolitique de ce type pour comprendre que l’UE doit lutter pour une plus grande autonomie de décision et une plus grande capacité d’action dans le monde.”

Deux hauts responsables, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont exprimé leur frustration que l’UE, une puissance économique, n’ait pas été en mesure de protéger l’aéroport de Kaboul pendant trois jours supplémentaires au-delà de la date limite de retrait des États-Unis du 31 août pour permettre davantage d’évacuations.

La France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne non membre de l’UE faisaient partie de ceux qui voulaient plus de temps pour terminer les évacuations de leurs citoyens et Afghans lors d’un énorme pont aérien monté par les forces occidentales après que les talibans ont pris le contrôle du pays le 15 août.

Les propositions des chefs de l’UE ont déclenché la fureur des militants de Nexit Denktank, accusant les europhiles de Bruxelles de comploter pour transformer le bloc en une union de “provinces” plutôt que d’États membres.

Ils ont fustigé : « L’UE dit que nous devons créer une armée européenne avec 5 000 soldats au début (ils ont d’abord dit 50 000).

« Est-ce que tout le monde comprend maintenant que l’UE n’est pas un syndicat ?

“L’UE non élue veut devenir un pays avec les Pays-Bas et d’autres pays comme province, contre la volonté du peuple.

“Nous n’avons pas besoin de l’UE pour le commerce.

“Les Britanniques, les Suisses et en fait le monde entier en dehors de l’UE le prouvent. Bien sûr, les médias d’État (pro-UE) sont à nouveau prompts à laisser leurs propres “experts” triés sur le volet vous dire à quel point cela est nécessaire.

“Les projets d’intégration européenne, tels que les taxes européennes, la dette européenne et une armée européenne, ne sont élaborés que par des personnes qui ne se sentent pas comme des Néerlandais ou des Espagnols.

“Ces personnes se sentent exclusivement citoyens de l’UE. Ce sont des nationalistes de l’UE.

“Rien de plus et rien de moins.

L’OTAN soutient de tels points de vue et les États-Unis ont exhorté les Européens à investir dans des troupes déployables, tant que les soldats européens ne sont pas tirés de ses opérations dans le monde.

Le sentiment de paralysie à propos de l’Afghanistan dans les capitales de l’UE était particulièrement fort parce que la force militaire américaine de 6 000 hommes utilisée pour sécuriser l’aéroport de Kaboul était à peu près de la même taille que les groupements tactiques de l’UE que le bloc avait depuis 2007 mais non utilisés.

C’était aussi un cas de déjà-vu. Dans les années 1990, les gouvernements de l’UE se sont avérés incapables d’agir en tant que groupe dans les guerres des Balkans et se sont appuyés sur l’OTAN dirigée par les États-Unis pour arrêter l’effusion de sang à leur porte.

“Nous devons renforcer l’Europe afin que nous n’ayons jamais à s’en remettre aux Américains”, a déclaré Armin Laschet, candidat conservateur allemand pour succéder à Angela Merkel à la chancelière, lors d’un débat pour les élections fédérales de ce mois-ci.

Les groupements tactiques tournants de l’UE ont besoin de l’approbation des 27 États membres de l’UE et nécessitent généralement une résolution d’autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les efforts précédents de déploiement au Tchad et en Libye ont échoué.

Les différends sur le financement sont un problème.

Une solution pourrait être de diviser les groupements tactiques en unités plus petites pour les rendre plus flexibles et plus déployables, selon Niklas Novaky, spécialiste de la défense de l’UE au Centre Wilfred Martens à Bruxelles.

“Sinon, c’est comme jouer à la roulette, car aujourd’hui, vous avez besoin d’un groupement tactique dirigé par un État de l’UE qui s’intéresse spécifiquement à la crise du jour”, a déclaré M. Novaky.

Un haut responsable de l’UE a refusé de commenter le statut des groupements tactiques ou qui était le pays chef de file actuel. Aucune information publique n’a été rendue disponible depuis plusieurs années.

L’UE présentera un projet de proposition de “première force d’entrée” en novembre et souhaite un accord lorsque la France, première puissance militaire de l’UE, assumera la présidence de six mois de l’UE à partir de janvier.