Une nouvelle enquête publiée par le Credit Suisse a révélé que près de la moitié de la population néerlandaise a une fortune nette d’environ 8 000 euros. La révélation a suscité la fureur des militants appelant à la sortie des Pays-Bas de l’UE, car ils prétendent que cela légitime les appels à cesser de financer le bloc bruxellois.

Les militants de Nexit Denktank ont ​​déclaré: “Selon une enquête du Credit Suisse, 45,1% des Néerlandais ont une valeur nette inférieure à environ 8 000 euros.

“Cela n’empêche pas le gouvernement néerlandais de dépenser l’argent de ses impôts pour réaliser le projet de l’UE et financer d’autres pays.

« Sortie ! »

Cela survient alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, voyage à travers le bloc pour approuver les plans du Fonds de relance des États membres.

La semaine dernière, l’Union européenne a levé 20 milliards d’euros sur une obligation à 10 ans lors de la plus importante vente de dette institutionnelle en une seule tranche qui a connu une demande presque record de 142 milliards d’euros, faisant un grand pas vers l’établissement comme un émetteur majeur de dette.

L’obligation a fortement rebondi sur le marché secondaire, preuve supplémentaire d’une forte demande, son rendement – 0,086% au prix – en baisse de 5 points de base à environ 0,04 % mercredi.

Le rallye a été similaire à celui qui a suivi la première émission de l’UE en octobre dernier soutenant le programme de chômage SURE, un programme de soutien plus modeste.

Avec une demande bien supérieure à la taille de l’opération, l’appétit des investisseurs est resté insatisfait, ont déclaré les banquiers impliqués dans l’opération.

La cinquième économie de la zone euro devrait croître de 3,2% cette année, a déclaré le CPB, après la contraction de 3,7% de l’année dernière, les consommateurs augmentant leurs dépenses alors que le chômage reste faible.

Ils ont déclaré: “Les dommages économiques permanents dus à la pandémie de coronavirus restent limités.”

En mars, le CPB a prédit une croissance de seulement 2,2% en 2021, car le pays était encore largement bloqué en raison d’une vague massive d’infections à coronavirus.

Ces dernières semaines, cependant, les vaccinations ont ramené les infections à leurs niveaux les plus bas en plus de neuf mois, permettant la réouverture des bars, restaurants et magasins.

Vendredi dernier, le Premier ministre Mark Rutte a déclaré que la plupart des restrictions à la vie publique seraient levées, à condition que les gens restent à 1,5 mètre l’un de l’autre.

Le CPB a maintenu ses perspectives 2022 à peu près inchangées à 3,3%.

Le chômage devrait rester au niveau historiquement bas d’environ 4% tout au long de l’année prochaine, car le soutien du gouvernement a aidé de nombreuses entreprises à survivre à la crise.

Le déficit du gouvernement devrait atteindre 6 % du produit intérieur brut (PIB) cette année, mais devrait se réduire à 1,5 % en 2022 avec la suppression progressive du soutien.