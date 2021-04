Nouvelles de l’UE: partez ou nous sommes condamnés! Frexiteer énumère 10 raisons de quitter bloc | Monde | Nouvelles

Et un autre politicien eurosceptique influent a pris pour cible huit dirigeants européens pour ne pas avoir mis en œuvre le changement. Patrice Cali et François Asselineau, deux figures de proue du parti eurosceptique Union populaire républicaine (UPR), se sont déchirés dans l’UE27 dans une série de posts sur les réseaux sociaux.

M. Cali, membre du bureau national de l’EPU, a déclaré que la France devrait quitter l’UE pour «restaurer la démocratie», «sauver l’industrie française» et «protéger la santé publique».

M. Asselineau, président fondateur de l’EPU, a distingué huit dirigeants de l’UE pour ne pas avoir tenu leurs promesses de réforme du bloc, dont l’ancien vice-Premier ministre italien Matteo Salvini, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et le chancelier autrichien Sebastian Kurz

Écrivant sur Twitter, M. Cali a pointé ses 10 raisons pour lesquelles la France quitte le bloc, parmi lesquelles: «Restaurer la démocratie en donnant du sens aux élections, briser l’augmentation exponentielle de la dette publique, sauver l’industrie française et nos emplois, sauver l’agriculture française et Les agriculteurs français et maîtrisent les flux migratoires. »

Les cinq autres raisons étaient de «protéger la santé publique et l’environnement, arrêter le pillage du patrimoine, restaurer des services publics forts, protéger nos acquis sociaux, nos retraites, préserver la paix mondiale, défendre la vision française et francophone du monde».

Dans un fil sur Twitter, M. Asselineau a accusé les dirigeants de l’UE de promesses non tenues.

Il a écrit: «Tsipras – Grèce, Kurz – Autriche, Salvini – Italie, Grillo – Italie, Iglesias – Espagne, Orban – Hongrie, Duda – Pologne, Morawiecki – Pologne.

«Tous les dirigeants eurocritiques arrivés au pouvoir en promettant de” changer l’UE “mais refusant de sortir, ont tous dû obéir au système et trahir leurs électeurs.”

M. Cali a précédemment appelé la France à quitter la zone euro et à réintroduire le franc.

La France a abandonné sa propre monnaie au profit de l’euro en 2002.

Le militant de Frexit a appelé à sa réintroduction dans un message sur Twitter en février.

Le politicien de l’EPU a cité l’influence croissante de la Chine sur l’industrie automobile en Europe et a affirmé que la monnaie unique de l’UE n’était pas assez forte pour rivaliser avec le renminbi chinois et le dollar américain.

Il a déclaré: «L’UE qui était censée être un contrepoids à la Chine (États-Unis…) est un gros mensonge.

“Nous avons besoin du Frexit et du nouveau franc pour retrouver notre souveraineté, notre compétitivité, notre protectionnisme, notre liberté, notre démocratie, notre agriculture, nos emplois externalisés.”

Son article était accompagné d’un article soulignant comment l’Europe a importé 50 000 voitures «fabriquées en Chine» en 2020, un nombre qui devrait passer à 500 000 d’ici 2025.

La France tiendra sa prochaine élection présidentielle en 2022, avec Emmanuel Macron prêt à affronter la leader du Rassemblement national Marine Le Pen.

Mais, M. Asselineau a affirmé que «la campagne est déjà terminée» car il affirme que les deux candidats veulent rester dans l’UE, l’euro, l’espace de voyage Schengen, l’alliance de l’OTAN et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Il a tweeté: «Selon Le Monde, la campagne présidentielle de 2022 est déjà terminée avant même qu’elle ne commence.

«Les 2 finalistes choisis pour vous deux ont dans leur programme que la France reste dans l’UE, l’euro, Schengen, l’OTAN et la CEDH.

«Pour que rien ne change.»

