Nouvelles de l’UE sur les vaccins: Un déploiement de vaccins bâclé signifie que le trimestre ne veut pas de coups cruciaux | Monde | Nouvelles

L’enquête publiée jeudi a montré que plus d’un quart des adultes de l’Union européenne seraient peu susceptibles de prendre le vaccin COVID-19 s’il leur était proposé.

Les résultats suggèrent également un lien fort entre l’hésitation à la vaccination et l’utilisation des médias sociaux, en particulier lorsque les médias sociaux sont la principale source d’information, selon Eurofound qui a réalisé l’enquête.

Daphne Ahrendt, directeur de recherche principal d’Eurofound, a déclaré: “Malheureusement, ces résultats reflètent un échec à fournir une communication convaincante et claire concernant l’efficacité et la sécurité des vaccins.”

Les Bulgares étaient les plus réticents à se faire vacciner, 67% des adultes déclarant qu’il était peu probable ou très improbable de l’obtenir.

En Irlande, seuls 10% des adultes ont déclaré qu’ils ne se feraient pas vacciner.

L’enquête a révélé une division est-ouest à travers l’Europe.

À l’exception de la France et de l’Autriche, l’intention de se faire vacciner était supérieure à 60 pour cent dans tous les États membres occidentaux – les pays nordiques et méditerranéens, le Danemark et l’Irlande ayant des taux encore plus élevés.

Le taux de participation prévue dans les États membres de l’Est était beaucoup plus faible, allant de 59 pour cent en Roumanie à 33 pour cent en Bulgarie.

La principale influence sur l’hésitation à la vaccination était le temps passé sur les médias sociaux et le support utilisé, selon l’enquête.

Des sources proches du président Emmanuel Macron ont averti que le gouvernement s’attendait à des difficultés pour convaincre les «10 derniers pour cent» de recevoir le vaccin.

Le conseiller a déclaré: «Lorsque les derniers réticents verront leurs amis se retrouver dans des restaurants et se présenter à nouveau grâce au certificat de vaccination, ils iront se faire vacciner.»

Le jab d’Oxford a été snobé par plusieurs pays de l’UE en mars, dont la France, et son utilisation a été suspendue après des rapports de cas de caillots sanguins comme l’un des effets secondaires du jab.

À peine quelques semaines après sa reprise, le coup a été suspendu en Allemagne pour toute personne de moins de 60 ans.

L’Agence européenne des médicaments et l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré que les avantages l’emportaient sur les risques très rares.

AstraZeneca a déclaré en mars que son vaccin était efficace à 76% dans la prévention des infections symptomatiques dans un essai américain, et que les études n’indiquaient pas de risques plus élevés de coagulation.

L’UE a accusé le fabricant de médicaments d’avoir vendu excessivement son vaccin et de favoriser injustement la Grande-Bretagne – une accusation niée par la société.

L’enquête a été menée entre février et mars 2021, après une année complète à vivre avec les restrictions du COVID-19 dans les 27 États membres du bloc.

62 518 personnes ont été contactées dont 46 800 ont répondu à l’enquête.