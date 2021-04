L’eurodéputé allemand Gunnar Beck a critiqué le ciblage par la Commission du géant anglo-suédois de la drogue alors qu’il produisait son jab sur une base non lucrative. Cela vient après que les diplomates de l’UE ont approuvé leur intention de poursuivre l’entreprise en justice au milieu de la colère croissante suscitée par la campagne de vaccination honteuse du bloc, a déclaré à Express.co.uk M. Beck a déclaré à Express.co.uk: «La Commission européenne s’en prend à AstraZeneca, qui a créé un vaccin pour une organisation à but non lucratif. base, est un nouveau bas même pour l’UE.

«Cela s’apparente au moment où il a permis de voler de l’argent sur des comptes bancaires à Chypre pendant la crise financière de 2013.»

L’eurodéputée principale a insisté sur le fait que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, tentait de dissimuler ses propres échecs dans le déploiement des coups du bloc en ciblant AstraZeneca.

Il a déclaré: «La Commission aurait dû avoir sa propre maison en ordre au lieu de s’en prendre à AstraZeneca.

«Pas étonnant que l’entreprise ait déclaré qu’elle ne pratiquerait plus jamais un tel altruisme d’entreprise.

«La Grande-Bretagne fait mieux que l’UE dans son déploiement de vaccins a vraiment ébouriffé les plumes des grands oiseaux de Bruxelles.»

La Commission a évoqué la possibilité d’engager une action en justice contre AstraZeneca lors d’une réunion privée mercredi à Bruxelles.

Mais un certain nombre de pays, dont l’Allemagne, ont exprimé des inquiétudes quant au ciblage de l’entreprise.

Des États membres influents ont affirmé que le différend pourrait nuire aux futures tentatives du bloc de faire des affaires avec les fabricants de vaccins.

Ils ont également averti que cela ne garantirait pas les livraisons aux pays de l’UE et pourrait saper la confiance dans le jab AstraZeneca, qui est encore largement utilisé sur le continent.

Les eurocrates ont depuis reçu le soutien de la plupart des États membres mais n’ont pas encore annoncé leur prochaine décision.

Un porte-parole de la Commission a confirmé hier que la date limite pour cette option était expirée.

Au lieu de cela, Bruxelles poursuit ses projets d’achat de 1,8 milliard de vaccins fabriqués par Pfizer.

Le programme de jabs dirigé par la Commission n’utilisera que des clichés réalisés à l’aide de la technologie ARNm.