Nouvelles de l’UE sur les vaccins: VDL accusé de «se cacher dans la honte» alors que le bloc rejette la proposition de Biden | Monde | Nouvelles

L’Union européenne a présenté mercredi un plan qui, selon elle, contribuera à stimuler la production et la disponibilité des vaccins COVID-19 plus efficacement qu’une proposition de renonciation aux droits de brevet désormais soutenue par les États-Unis.

Mais la décision de Bruxelles d’ignorer l’appel du président américain Joe Biden à partager la propriété intellectuelle des vaccins a été vivement critiquée par un eurodéputé français.

Manon Aubry a critiqué la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef du Conseil européen Charles Michel dans une série de tweets furieux.

Le politicien français a accusé les deux dirigeants européens de “se cacher dans la honte” car ils ont raté le débat sur les exportations de vaccins vers les pays en développement au Parlement européen.

Elle a fustigé: «Comment en sommes-nous arrivés à débattre, même aujourd’hui, de la levée des brevets sur les vaccins?

«Cela aurait dû être évident dès le départ si vous n’aviez pas servi les intérêts des grandes pharmas!

«Des millions de vies sont en jeu et votre inaction tue.

«Il y a deux mois, j’avais déjà appelé dans cet hémicycle le président de la Commission face au fiasco de la stratégie vaccinale de l’Union européenne qui est tombée face contre terre devant les grandes pharmas!

“Il est clair que rien n’a changé depuis.

«Et d’ailleurs, ni la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ni le président du Conseil Charles Michel n’ont daigné être présents devant nous aujourd’hui pour rendre compte.

«La levée des brevets doit être immédiate. Sans conditions. Intégrale. Durable.

“Le reste du monde vous regarde et ne vous pardonnera pas pour une autre trahison.”

Sous la pression des pays en développement d’accepter de renoncer aux droits de propriété intellectuelle (PI) pour les vaccins et les traitements, le plan de l’UE se concentrera sur les restrictions à l’exportation, les promesses des développeurs de vaccins et l’utilisation des règles existantes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le commissaire européen chargé du commerce, Valdis Dombrovskis, a déclaré au Parlement européen: “L’accès universel et équitable aux vaccins et aux traitements doit être la priorité numéro un de la communauté mondiale.”

Il a affirmé que l’Union européenne était prête à examiner dans quelle mesure la dérogation temporaire à l’accord sur les ADPIC de l’OMC contribuait à accroître la disponibilité des vaccins.

L’Inde et l’Afrique du Sud ont exhorté leurs collègues membres de l’OMC depuis octobre à lever les droits de propriété intellectuelle sur les vaccins afin de garantir l’approvisionnement du monde.

Le débat sur la question a repris la semaine dernière lorsque le président Biden a soutenu l’idée.

Cependant, le vice-président de la Commission européenne a déclaré que le moyen le plus efficace d’atteindre l’accès universel était d’augmenter la production, de partager les vaccins plus largement et plus rapidement et de les rendre abordables.

M. Dombrovskis a déclaré que le plan de l’UE comportait trois éléments.

Les restrictions à l’exportation doivent être réduites au minimum, soulignant que l’UE a exporté la moitié des vaccins produits dans les pays de l’UE.

Le président français Emmanuel Macron a exhorté samedi Washington à abandonner les restrictions sur les exportations de vaccins et de composants de vaccins.

Les producteurs et développeurs de vaccins devraient s’engager concrètement à accroître l’offre des pays en développement vulnérables au coût de production, a déclaré M. Dombrovskis.

Enfin, M. Dombrovskis a souligné les règles existantes de l’OMC permettant aux pays d’accorder des “licences obligatoires” aux fabricants prêts à produire au prix de revient sans le consentement du titulaire du brevet, qui pourrait recevoir un paiement, mais pas faire de profit.