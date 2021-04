Nouvelles de l’UE: Un animateur de télévision allemand fait honte au bloc d’avoir raté une cible de vaccin cruciale | Monde | Nouvelles

L’ancre de DW, Sarah Kelly, a énuméré les échecs de la gestion catastrophique du déploiement du vaccin par l’Union européenne alors qu’elle discutait de « ce qui a mal tourné » en Europe. L’animateur de télévision du diffuseur allemand a interviewé le Dr Siddhartha Sankar Datta, de l’OMS Europe, après que l’OMS a critiqué le déploiement des vaccins contre les coronavirus en Europe comme étant « d’une lenteur inacceptable ». Dix pour cent seulement de la population européenne ont reçu leur première dose de vaccination.

Mme Kelly a souligné que le bloc bruxellois avait même manqué ses objectifs de vaccination pour mars.

Elle a déclaré: « L’Organisation mondiale de la santé a critiqué la rapidité du déploiement du vaccin COVID-19 en Europe, affirmant que c’était, citation: » trop lent « .

«Le nombre de nouveaux cas dans la région a augmenté pour la sixième semaine consécutive, et seuls dix pour cent de la population européenne ont reçu leur première dose de vaccination.

« L’avertissement de l’OMS intervient alors que l’UE n’a pas atteint ses objectifs de vaccination et son calendrier de distribution d’ici la fin du mois de mars. »

JUST IN: Macron « impitoyable » risque de détruire la réputation de l’UE dans le but de sauver sa carrière

Elle a ajouté: « Qu’est-ce qui ne va pas avec le programme de vaccination européen? »

S’adressant au Dr Datta, Mme Kelly a déclaré que la critique de l’OMS à l’égard de l’UE était une « déclaration assez forte ».

Le scientifique de l’OMS Europe a averti que si « le déploiement se fait lentement, il prolonge encore la pandémie » au milieu des craintes suscitées par les nouvelles variantes de Covid.

Le directeur de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, a déclaré cette semaine: « Les vaccins représentent notre meilleur moyen de sortir de cette pandémie. Cependant, le déploiement de ces vaccins est d’une lenteur inacceptable. »

L’UE a tardé à négocier un contrat avec le fabricant de vaccins AstraZeneca, ce qui a causé des problèmes d’approvisionnement.

Cette semaine, un haut responsable de la Commission européenne, Thierry Breton, a menacé d’expédier «zéro» coup d’AstraZeneca au Royaume-Uni jusqu’à ce que la société fournisse plus de doses à Bruxelles.

M. Breton a déclaré que deux usines majeures de la chaîne d’approvisionnement britannique ne seraient pas autorisées à exporter vers le Royaume-Uni tant que l’UE n’aura pas eu ce qu’elle pense être son dû, ajoutant: « Il n’y a pas de négociation ».

Le géant de la drogue Pfizer a réprimandé les nouveaux contrôles des exportations de l’UE, affirmant qu’ils entravaient sa capacité à livrer son vaccin dans plus de 70 pays à travers le monde.