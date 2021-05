Nouvelles de l’UE: un eurodéputé suédois brise le rang pour exiger un référendum pour TOUS les citoyens de l’UE | Monde | Nouvelles

L’eurodéputé démocrate suédois Charlie Weimers a affirmé que le seul moyen d’empêcher Bruxelles d’acquérir plus de pouvoirs sur les gouvernements des États membres souverains consiste à autoriser ce qu’il appelle un verrou référendaire, donnant aux citoyens un droit de veto sur les décisions.

S’adressant à Express.co.uk, M. Weimers a déclaré: «Un verrou référendaire devrait être imposé ou mis en œuvre dans les pays économes afin que les transferts d’argent ou les transferts d’argent neuf – ce qui signifie une augmentation des frais au budget de l’UE – ainsi que les transferts de pouvoir , devrait être suivi d’un référendum populaire.

«Cela installerait un mécanisme de contrôle dans tout ce système, ce qui rendrait plus difficile pour Bruxelles de répéter l’exercice du Fonds Corona, par exemple.

Il a poursuivi: «Un verrou référendaire rendrait impossible pour un gouvernement de céder des pouvoirs à Bruxelles sans le consentement du peuple.»

L’eurodéputé suédois a fait valoir que cela fonctionnerait comme un veto populaire sur les futures politiques de l’UE imposées arbitrairement aux citoyens européens.

M. Weimers, qui estime qu’en fin de compte, la Suède et les trois autres pays économes de l’UE (Autriche, Danemark et Pays-Bas) devraient quitter le bloc, a ajouté que la dernière tentative de Bruxelles d’acquérir plus de pouvoirs est la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

Le politicien suédois a fait équipe avec l’eurodéputé du Parti populaire danois Peter Kofod et Laura Huhtasaari, l’eurodéputée vraie finlandaise, avec une lettre à leurs gouvernements et citoyens respectifs publiée dans le quotidien suédois Dagens Industri.

Le trio a affirmé que leurs gouvernements “savent que les citoyens de leurs pays ne veulent pas accroître davantage le pouvoir de l’UE”.

Fustigeant le projet des chefs de l’UE de faire pression pour plus d’intégration à travers la Conférence sur l’avenir de l’Europe, les trois députés ont déclaré que Stefan Löfven, Mette Fredriksen et Sanna Marin savent que l’exercice, vendu par Bruxelles comme une opportunité d’écouter les demandes des citoyens européens, servira simplement de trampoline pour un agenda fédéraliste.

“Cela aussi a été rejeté lors d’un référendum en Irlande, mais après que des promesses politiques aient été faites, les Irlandais ont voté à nouveau et le transfert du pouvoir était un fait.”

M. Weimers a fait valoir que Guy Verhofstadt, l’un des responsables de la Conférence et un europhile convaincu, est la «preuve ultime» que la conférence a pour objectif de faciliter la création des États-Unis d’Europe.

Il a déclaré: «Je pense que cela dit à propos de tout ce que Guy Verhofstadt est l’une des figures de proue de cette conférence.

«C’est la preuve ultime que l’objectif clé de cette conférence est de transférer plus de pouvoir à Bruxelles.

«Il est l’avocat le plus connu et le plus fanatique des États-Unis d’Europe.

«C’est pourquoi je trouve un lien historique avec la Convention européenne [on the Future of the European Union] Il y a 20 ans, avec Giscard d’Estaing à la présidence, il dirigeait essentiellement cette convention comme il le souhaitait.

«Et si vous regardez ce que dit Guy Verhofstadt, il parle déjà de faciliter le recrutement de personnes pour faire partie d’une classe politique à Bruxelles pour être au-dessus des autres citoyens européens.

«Pour desserrer le lien entre la démocratie naturelle et le pouvoir à Bruxelles. C’est lui.”