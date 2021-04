Nouvelles de l’UE: Un expert énumère CINQ problèmes clés auxquels Von der Leyen est confronté après la pandémie de Covid | Politique | Nouvelles

L’engagement des dirigeants européens en faveur de la solidarité et de l’unité a été testé au cours des 12 derniers mois de la pandémie, montrant le projet de l’Union européenne dans toute sa fragilité.

Mais Covid n’est peut-être pas le dernier obstacle pour le bloc, car les dirigeants de l’UE devraient s’affronter sur de futurs projets qui divisent déjà certaines nations.

L’historien canadien David R. Marples a souligné, tout d’abord, le projet de pipeline Nord Stream, qui a déjà divisé l’Allemagne et d’autres pays de l’UE.

De plus, les relations futures entre l’UE et la Russie deviendront une raison de plus de tensions car certains États membres appellent à plus de coopération avec leur voisin oriental tandis que d’autres hésitent encore à accepter Vladimir Poutine.

M. Marples a déclaré au Tehran Times: « Je pense que les problèmes clés sont le populisme et la recherche d’un consensus sur des questions comme le gazoduc Nord Stream, qui a divisé l’Allemagne et certains des autres.

« La Hongrie adopte une politique d’illibéralisme ouvert. En Pologne, le Parti Droit et Justice est dans une impasse sur la question de l’avortement.

« Il y a aussi la question des nouveaux membres et des limites de l’expansion européenne. L’UE doit-elle s’arrêter là où elle est?

« La Turquie devrait-elle enfin être acceptée?

« L’Ukraine, la Biélorussie et les autres pays voisins devraient-ils être considérés comme des membres à long terme? Et, si oui, qu’en est-il de la Russie?

Il fait suite aux changements apportés à la constitution l’année dernière.

Ces changements ont été soutenus par un vote public l’été dernier et pourraient permettre à Poutine, 68 ans, de rester au pouvoir jusqu’à l’âge de 83 ans.

Il remplit actuellement son deuxième mandat consécutif en tant que président et son quatrième au total.

La réforme, que les critiques qualifient de coup d’État constitutionnel, était accompagnée d’une série d’autres amendements qui devaient recueillir le soutien de la population, comme l’un renforçant les protections des retraites.

La loi signée par Poutine limite tout futur président à deux mandats, mais réinitialise le décompte de ses mandats.

Il empêche quiconque a la nationalité étrangère de se présenter au Kremlin.

Le projet de loi a été adopté par les chambres basse et haute du parlement le mois dernier.