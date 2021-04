Nouvelles de l’UE: Un référendum Nexit «appel très proche» alors que les Néerlandais se méfient de l’imminente «implosion» du bloc | Politique | Nouvelles

Un politicien néerlandais appelle à un référendum “ Nexit ”

Selon Rutger van der Noort, fondateur du Nexit Denktank, les Néerlandais sont de plus en plus fatigués de l’UE et de ses chaînes. M. Van der Noort a affirmé qu’il ne faudra pas longtemps avant que son pays, avec la Finlande ou le Danemark, quitte le bloc bruxellois et que l’UE “implose”.

S’adressant à Express.co.uk, il a déclaré: «Je pense que d’autres comme les Pays-Bas, la Finlande et le Danemark, par exemple, devraient également partir.

«Et puis ce serait bien pire pour ceux qui restent de rester dans l’UE et à la fin cela implosera.

«Je ne suis pas du tout contre la coopération européenne, je pense que les pays eux-mêmes sont probablement trop petits à l’échelle mondiale pour tout faire seuls – peut-être à l’exception de la France et de l’Allemagne – cependant, ils devraient rester concentrés sur certains points comme contrôle des frontières, défense, politique étrangère. Mais pas sur chaque petit détail de chaque vie humaine.

Le médecin néerlandais qui a lancé son groupe de réflexion pour faire passer le mot sur les inconvénients d’être membre du club européen, a affirmé que son groupe de réflexion avait pour objectif de parvenir à une sortie à la norvégienne des Pays-Bas.

Nouvelles de l’UE: Un référendum Nexit aujourd’hui serait “ très proche ”, déclare van der Noort (Image: GETTY)

Nouvelles de l’UE: Rutger van der Noort dit que le sentiment anti-UE aux Pays-Bas augmente à nouveau (Image: Ongehoord Nederland)

Il a fait valoir que l’objectif serait de devenir membre de l’AELE, tout comme la Norvège, puis de déclencher l’article 50 pour qu’il quitte la structure politique de l’UE.

Il a expliqué: «Nous ne pensons pas que nous pourrions opter pour un Nexit très difficile, car si nous proposions de le faire, en tant que groupe de réflexion, nous pensons que nous ne trouverions jamais une majorité de Néerlandais voter pour cela.

«Donc, notre idée est de neutraliser l’argument commercial aux Pays-Bas en devenant membre de l’AELE, comme la Norvège, avant de quitter l’UE.

«Il n’y a pas d’obstacle à devenir membre de l’AELE tant que nous sommes encore membre de l’UE. C’est un peu drôle à faire maintenant parce que nous faisons déjà partie du marché intérieur en tant que membre de l’UE.

«Cependant, nous voulons sauvegarder la sortie des Pays-Bas sans scénario de repli du commerce. Ce serait une chose très stupide à faire pour les Pays-Bas.

Il a ajouté: «Nous sortirons de l’UE en tant que mécanisme politique, nous ne ferons plus partie du Green Deal, nous ne ferons plus partie de ces systèmes socialistes et totalitaires.

“Cependant, nous continuerons évidemment à faire du commerce avec l’UE.”

M. van der Noort a déclaré en 2016, juste avant le référendum sur le Brexit, entre 45 et 50% des Néerlandais étaient favorables à la sortie de l’UE.

Nouvelles de l’UE: Van der Noort dit que les Pays-Bas devraient rejoindre l’AELE (Image: Ongehoord Nederland)

La gestion chaotique par Bruxelles des négociations sur le Brexit a entraîné une baisse du soutien des Pays-Bas au départ des Pays-Bas en 2019, alors que seulement 25 à 30% des gens pensaient encore que Nexit pourrait être la solution.

Mais avec la pandémie de coronavirus et la gestion de la stratégie de vaccination par l’UE, les chiffres augmentent à nouveau.

Il a déclaré: «Le nombre de personnes favorables à Nexit en 2016 juste avant le référendum britannique, 45 à 50% en faveur de Nexit.

«Les Néerlandais étaient très favorables au déménagement.

«Et puis à cause du chaos créé par les médias et Bruxelles du processus du Brexit, le montant est tombé à 25 à 30% à l’automne 2019.

«Mais ils ont fait un sondage l’été dernier, en septembre de l’année dernière, et le nombre de personnes en faveur de Nexit est passé à 39%.

«Cela était principalement dû aux fonds de soutien aux coronavirus, car les Pays-Bas ont évidemment perdu beaucoup d’argent pour les pays du sud comme l’Italie et l’Espagne, etc.

Une main-d’œuvre bon marché en provenance d’Europe de l’Est, les migrations, le fait de devoir payer la facture des pays du sud de l’Europe et l’incapacité du parlement néerlandais à décider librement de la législation sont parmi les principales raisons pour lesquelles les gens veulent quitter le bloc, a-t-il ajouté.