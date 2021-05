Nouvelles de l’UE: Une crise se profile alors que le bloc est sur le point de perdre 675 milliards de livres sterling avec 16,5 millions d’emplois menacés | Monde | Nouvelles

Vacances: le secrétaire au tourisme “ désespéré ” d’accueillir les Britanniques en Espagne

Et le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU.org a averti que tout échec à récupérer les touristes a le potentiel de porter un coup de 675 milliards de livres sterling (784 milliards d’euros) à l’économie du bloc – tout en se demandant pourquoi le Royaume-Uni ne figure actuellement pas sur la liste des « pays sûrs. Avec la montée en puissance de la soi-disant variante indienne qui soulève des questions inconfortables sur l’impact possible sur les restrictions de voyage, dans l’UE27, l’industrie du tourisme en difficulté se prépare à un autre coup dur après l’effacement total de l’année dernière.

Facts4EU a utilisé des chiffres tirés d’un rapport sur le tourisme publié en 2019 par Eurostat, la division des statistiques de la Commission européenne – pour examiner le nombre d’emplois dépendants du tourisme dans 15 pays de l’UE.

Pour l’UE27 dans son ensemble, l’UE estime que 16,5 millions d’emplois sont concernés.

Les six premiers étaient l’Italie (4 206 857), l’Allemagne (2 919 106), l’Espagne (2 425 300), la France (1 336 692), les Pays-Bas (791 000) et le Portugal (488 003).

Ces chiffres ne racontent pas non plus toute l’histoire – Facts4EU a également utilisé un rapport officiel d’Eurostat pour 2018 pour déterminer quels pays dépendaient le plus du tourisme en pourcentage de leur main-d’œuvre totale.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image: GETTY)

La Grèce – y compris la Crète, photographiée ici – dépend fortement des revenus du tourisme (Image: GETTY)

La Grèce est arrivée en tête avec 23,9%, suivie de Chypre (20,3%), de Malte (15,3%), de l’Irlande (13,3%), de l’Autriche (12,7%) et de l’Espagne (12,3%).

Une analyse distincte, également publiée sur le site Web de Facts4EU ce week-end, a offert un aperçu brutal du coût de la perte de revenus touristiques pour l’économie de l’UE.

Au total, les chiffres une fois de plus glanés auprès d’Eurostat indiquent que les touristes ont dépensé 349,1 milliards de livres sterling par an pour l’économie de l’UE en 2019.

De plus, l’augmentation du PIB du bloc dans son ensemble était de 677,3 milliards de livres sterling.

JUST IN: L’indépendance de la “ catastrophe ” laissera l’Écosse 300 milliards de livres sterling dans le rouge

Emmanuel Macron, président de la France (Image: GETTY)

Les cinq premiers bénéficiaires étaient l’Espagne: 203,5 £ (milliards); Allemagne (90,8 milliards de livres sterling); Danemark (76,7 milliards de livres sterling); Italie (75,7 milliards de livres sterling); et les Pays-Bas (26,2 £).

Dans ce contexte, Facts4EU s’est demandé pourquoi le Royaume-Uni ne figurait pas sur la liste des pays pour lesquels aucun certificat vert numérique – en d’autres termes un passeport vaccinal – n’est requis, bien qu’il soit le deuxième pays le plus vacciné au monde après Israël.

Le porte-parole du groupe de réflexion Facts4EU, David Evans, a déclaré: «La Commission européenne a connu un Covid désastreux.»

Le bloc a échoué «à presque tous les niveaux», a affirmé M. Evans, de son incapacité à venir en aide à l’Italie lorsque ses hôpitaux ont été débordés l’année dernière, à son manque de financement pour la recherche sur les vaccins, à la perte de temps sur un vaccin français. qui n’a toujours pas été produit, à ses négociations bureaucratiques avec les fournisseurs de vaccins à succès, à ses approbations de vaccins off-on / on-off, et à son actuelle «poursuite juridique vindicative» de la société anglo-suédoise AstraZeneca, la seule société pharmaceutique à ont rendu ses vaccins disponibles au prix coûtant.

Les six premiers pays de l’UE27 en termes de nombre d’emplois liés au tourisme (Image: Facts4EU)

Une comparaison des emplois du tourisme en pourcentage de l’emploi global (Image: Facts4EU)

Il a ajouté: «En plus de cela, les Britanniques se rendent rapidement compte que l’UE mène une vendetta contre le Royaume-Uni pour avoir osé quitter son club sclérosé.

«Les histoires sur les contrôles absurdes effectués sur les produits britanniques aux frontières de l’UE, alors que les marchandises de l’UE sont simplement acheminées aux frontières du Royaume-Uni, commencent toutes à pénétrer.

«Nous entendons déjà de plus en plus de personnes qui vérifient désormais la provenance des marchandises au supermarché lorsqu’elles font leurs courses.

«S’il existe une alternative à un produit de l’UE, que ce soit du Royaume-Uni (de préférence) ou du reste du monde, le produit de l’UE reste en rayon.»

Vaccinations Covid en direct (Image: Express)

L’hostilité de l’UE envers le Royaume-Uni est devenue évidente pour tous David Evans

M. Evans a suggéré: «C’est peut-être pourquoi les derniers chiffres de l’ONS montrent une baisse des importations en provenance de l’UE et une augmentation des importations en provenance du reste du monde.

«Cela pourrait-il maintenant s’étendre aux projets de vacances des Britanniques? Si l’on met de côté le dernier avertissement du gouvernement britannique selon lequel les restrictions de Covid ne seront peut-être pas supprimées le 17 juin après tout, l’hostilité de l’UE envers le Royaume-Uni est devenue évidente pour tous.

«Tout comme le porc britannique subit actuellement beaucoup plus d’inspections de l’UE que le porc d’autres« pays tiers », les voyageurs britanniques seront-ils également soumis à la même discrimination?»

M. Evans a critiqué le traitement d’AstraZeneca par l’UE (Image: GETTY)

M. Evans a déclaré: «Nous nous demandons sérieusement si les idéologues fanatiques de la Commission européenne – sans parler de certains des dirigeants des pays de l’UE tels que M. Macron – ont une idée de ce qu’ils risquent.

«Le peuple britannique est généralement tolérant et lent à la colère. Nous ressentons un sentiment croissant de colère parmi les Britanniques contre le comportement d’intimidation, déraisonnable et vindicatif de l’UE envers le Royaume-Uni.

«Le comportement vindicatif de l’UE traverse tous les domaines, de son insistance absurde sur le fait que, bien que presque toutes les normes et lois britanniques soient toujours identiques à celles de l’UE, il rendra la vie aussi difficile que possible pour les exportateurs britanniques, à son action en justice contre le Royaume-Uni pour essayant de garder le Royaume-Uni dans son ensemble, à son refus d’accorder une «équivalence» à l’important secteur financier du Royaume-Uni malgré le fait que le Royaume-Uni l’ait fait unilatéralement pour l’UE en novembre dernier.