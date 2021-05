Nouvelles de l’UE: Une étude accablante révèle la honte de la bureaucratie de l’UE – “À la traîne du monde!” | Monde | Nouvelles

Une enquête menée auprès de ses membres par Digital Future for Europe, une association de plus de 100 start-up, selon laquelle 53 d’entre elles avaient du mal à composer avec de nouvelles couches de bureaucratie. Plus de 90 pour cent se sont plaints qu’une réglementation mal conçue rendrait son fonctionnement plus difficile.

En outre, beaucoup n’étaient pas au courant des modifications proposées aux règles et réglementations au niveau européen.

Par exemple, 65 pour cent des répondants ne connaissaient pas les changements proposés ou ont dit à tort qu’il n’y en avait pas.

Pendant ce temps, 20% supplémentaires ont déclaré qu’ils savaient que des changements étaient en cours de discussion, ils ne savaient pas ce qu’ils étaient.

Le DFE a averti la Commission européenne qu’il entraverait la croissance technologique du continent à moins de réduire les formalités administratives et de faciliter la tâche des entreprises en démarrage.

Kadri Tammai, cofondateur de la start-up estonienne Tehnopol Ventures, a déclaré: «Il est clair que le moment est venu de favoriser un environnement plus ouvert pour permettre aux innovateurs et aux entrepreneurs de prospérer au lieu de les alourdir avec plus de paperasserie et de nouvelles réglementations.

«L’Europe restera à la traîne sur la scène mondiale si elle ne crée pas les conditions propices à la croissance des nouvelles entreprises technologiques.

Rob Kniaz, un partenaire de Deliveroo et le soutien de Babylon Hoxton Ventures, a déclaré au Telegraph: «Les gens ont gémi quand le Brexit se déroulait, mais quatre ans plus tard et les choses sont plus fortes que jamais.

«Cela se résume aux matières premières, au talent et au capital. Cela ne changera pas.

Il a ajouté: «Nous avons vu les choses ralentir entre mars et mai.

«La plupart des fonds faisaient le point sur leur portefeuille, faisant face à leurs crises internes.

«Et puis à partir de juin, c’était plein, aussi occupé que nous l’avons jamais été.

“J’ai été assez surpris, tout a été assez résistant.”

Tommy Stadlen, un investisseur chez Giant Ventures, a ajouté: «La seule pièce manquante du puzzle pour la technologie londonienne est de faire entrer en bourse une véritable société technologique géante au Royaume-Uni.

“C’est ce que nous manquons. L’impact de cela est que cela crée un grand nombre de millionnaires férus de technologie qui deviennent des investisseurs providentiels.

«Tant que nous n’aurons pas obtenu ces entreprises, nous n’allons jamais créer une Silicon Valley.»