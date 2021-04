Nouvelles de l’UE: Von der Leyen dit de régler le fiasco des vaccins au lieu de blâmer le Royaume-Uni | Monde | Nouvelles

Ursula von der Leyen s’est plainte à plusieurs reprises que Boris Johnson a mené une politique égoïste de «nationalisme vaccinal», au lieu de faire preuve de solidarité avec ses voisins européens. L’implication est que le Premier ministre devrait faire plus pour aider l’UE à sortir de sa situation difficile, en autorisant les expéditions du vaccin AstraZeneca du Royaume-Uni vers le bloc. Jeudi dernier, le président de la Commission européenne a déclaré lors d’un sommet de l’UE que 21 millions de doses de vaccin avaient été exportées de l’UE vers la Grande-Bretagne, alors que rien ne s’était passé dans l’autre sens.

Bien que le Royaume-Uni n’interdise pas l’exportation de vaccins, le gouvernement aurait signé un contrat avec la société anglo-suédoise qui l’oblige à livrer d’abord au Royaume-Uni les doses de vaccin produites à Oxford et Keele.

Interrogée par Express.co.uk sur la question de savoir si M. Johnson devrait faire plus pour aider l’UE avec les vaccins, Angelika Milnar a répondu catégoriquement: « Non, pas du tout. Ce n’est pas au Royaume-Uni de le faire. »

Mme Milnar, qui a été députée européenne du parti autrichien NEOS de 2014 à 19, a déclaré que Bruxelles devait se ressaisir et régler ses propres problèmes.

« Allez – l’Union européenne – si nous ne pouvons pas prendre soin de nous, qui le peut? » dit-elle.

« Absolument pas. Mais, bien sûr, il y a un conflit.

«Le conflit est essentiellement AstraZeneca et … adhérez-vous réellement au contrat ou non.

«Et le gouvernement britannique a un intérêt qu’il poursuit et qui est également équitable.

« Mais nous avons aussi un intérêt que nous poursuivons. »

Matt Hancock a déclaré au Financial Times que le Royaume-Uni avait un « accord d’exclusivité » avec AstraZeneca tandis que Bruxelles n’avait qu’un contrat de « meilleurs efforts ».

La plainte du secrétaire à la Santé a été rejetée mardi par un fonctionnaire de la Commission européenne.

Elle a expliqué: «Vous pouvez négocier et croire aux négociations et aux contrats jusqu’à un certain point.

«Mais quand vous voyez qu’ils ne sont pas respectés et que c’est aussi grave, alors à un moment donné, vous devez agir.

«Et pour cette raison, je défends en fait cette menace potentielle vraiment, vraiment sévère.

« Apparemment, ils ne comprennent aucune autre langue, aussi triste soit-elle. »