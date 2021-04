Nouvelles de l’UE: Yanis Varoufakis dit que le chaos de Covid affaiblira l’UE car une opportunité manquée | Politique | Nouvelles

L’ancien ministre des Finances d’Athènes a déclaré que la crise aurait pu renforcer la confiance dans l’UE et persuader les dirigeants de mettre de côté des années d’acrimonie et de fragmentation pour émerger comme un bloc plus fort et plus intégré vers lequel le monde recherchait un leadership mondial. Mais il a déclaré que l’échec des États membres à travailler ensemble pour lutter contre la pandémie alors qu’elle balayait le continent laisserait plutôt l’UE dans un état affaibli.

M. Varoufakis a déclaré: « Comprendre pourquoi peut s’avérer une source de morosité ou, si nous le choisissons, un tremplin pour le changement. »

Il a déclaré que les chefs bruxellois manquaient à une série de défis clés au début de la pandémie, notamment l’achat rapide d’équipements essentiels, la formation d’une équipe d’épidémiologistes de haut niveau et de représentants des systèmes de santé publique de l’UE et le déploiement de voyages optimaux. et stratégies de distanciation sociale.

Il a déclaré que les premières erreurs se sont aggravées alors que l’unité entre les États membres commençait à se désagréger à mesure que la crise s’aggravait et que les gouvernements commençaient à prendre des décisions unilatérales qui ont endommagé les relations avec les pays voisins.

La mauvaise gestion de la pandémie a abouti au déploiement farfelu du vaccin qui a conduit à des divisions encore plus profondes au sein du bloc et a déclenché des appels à la démission de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Ses commentaires sont intervenus au moment où il est apparu que la plupart des États membres disposeraient de suffisamment de vaccins COVID-19 pour immuniser la majorité de leurs populations d’ici la fin juin.

L’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas seront alors en mesure d’inoculer pleinement plus de 55% de leur population, selon une note de la Commission européenne.

Les chiffres sont basés sur les estimations publiques des vaccins que le bloc s’attend à recevoir au deuxième trimestre.

La Commission a répété à plusieurs reprises que l’UE, qui compte près de 450 millions d’habitants, devait recevoir environ 360 millions de doses d’ici la fin juin, en plus d’environ 100 millions déjà expédiées.

Ce serait suffisant pour atteindre son objectif de vacciner au moins 70% de la population adulte du bloc d’ici l’été.

Le bloc s’attend à recevoir au cours de la période d’avril à juin 55 millions de doses du vaccin unidose développé par Johnson & Johnson, et 300 millions de doses supplémentaires de BioNTech-Pfizer, AstraZeneca et Moderna.

Il est cependant difficile de savoir si toutes les doses attendues seront délivrées conformément aux calendriers.

L’UE a coordonné l’achat de vaccins avec les gouvernements de l’UE, mais n’a aucun pouvoir sur les plans de vaccination, qui sont gérés par les États de l’UE.

Les déploiements dépendent des approvisionnements mais aussi des programmes de vaccination, qui ont souvent été entravés dans les États de l’UE en raison de problèmes de sécurité et d’efficacité concernant le vaccin AstraZeneca.

Le déploiement des vaccins a repris dans le bloc à la fin du mois de mars après un démarrage lent.