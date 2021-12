Nouvelles de l’Union européenne : le Vatican critique Bruxelles pour avoir tenté d’« annuler » Noël avec un dossier | Monde | Nouvelles

Un dossier controversé de l’Union européenne détaillant les directives de communication interne a été accusé d’avoir tenté « d’annuler Noël » par le Vatican et les conservateurs européens. L’Union pour l’égalité a recommandé aux responsables de l’UE d’utiliser l’expression « période de vacances » au lieu de « période de Noël » dans le but d' »éviter la discrimination et de promouvoir l’inclusivité ». Cependant, la résistance furieuse des responsables du Vatican et des politiciens conservateurs a contraint l’UE à un revirement humiliant.

Bruxelles a rapidement rétracté le document, qui, selon la commissaire à l’Égalité, Helena Dalli, visait à montrer la « nature inclusive de la Commission européenne ».

Colm Flynn d’EWTN a déclaré: « Ceci était destiné au personnel occupant des postes très élevés à Bruxelles et au Luxembourg comme guide sur la façon dont ils devraient communiquer lors des points de presse et des médias sociaux. »

Le document faisait partie d’un plan défendu par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour s’assurer que « tout le monde est valorisé et reconnu » dans tout le bloc.

Le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a condamné le document, alors qu’il s’en prenait à Bruxelles pour avoir tenté d’interdire des mots comme Noël.

Le document suggérait de remplacer « Joyeux Noël » par « Joyeuses fêtes » et « Vacances de Noël » par « les vacances d’hiver ».

Le dossier a également exhorté les responsables de la Commission européenne à « éviter de supposer que tout le monde est chrétien ».

Les directives rétractées se lisaient comme suit : « Tout le monde ne célèbre pas les fêtes chrétiennes, et tous les chrétiens ne les célèbrent pas aux mêmes dates. »

Il a également suggéré d’utiliser l’expression « prénom » plutôt que « nom chrétien » et d’utiliser les noms « Malika et Julio » au lieu de « Marie et Jean » pour décrire un « couple international ».

Le cardinal Parolin a déclaré que l’UE devrait être applaudie pour les efforts déployés pour éradiquer la discrimination, mais a insisté sur le fait que cela ne peut signifier « l’annulation de nos racines, la dimension chrétienne de notre Europe, en particulier en ce qui concerne les fêtes chrétiennes ».

Le haut responsable du Vatican a poursuivi: « Ce n’est pas le moyen d’atteindre cet objectif. Car à la fin, nous risquons de détruire, d’anéantir la personne.

« Bien sûr, nous savons que l’Europe doit son existence et son identité à de nombreuses influences, mais nous ne pouvons certainement pas oublier que l’une des principales influences, sinon la principale, a été le christianisme lui-même. »

Giorgia Meloni, leader du parti d’extrême droite des Frères d’Italie, a également fustigé : « La Commission européenne, à travers un document interne, considère les célébrations de Noël comme insuffisamment inclusives.

« Au nom d’une idéologie sinistre, il veut supprimer la culture d’un peuple. Notre histoire et notre identité ne peuvent pas être annulées, elles doivent être respectées. »

Le chef du parti italien Lega, Matteo Salvini, s’est joint à la réaction en tweetant : « Mary, la mère. Jean, le père. Vive le saint Noël. J’espère qu’en Europe, personne ne sera offensé. »

Même l’ancien commissaire européen Antonio Tajani, ancien président du Parlement européen, a célébré le demi-tour ultérieur de l’UE en tweetant : « Vive Noël ! Vive l’Europe du bon sens ! »

L’UE a reconnu que le document s’était retourné contre elle, Mme Dalli déclarant: « Les lignes directrices ont clairement besoin de plus de travail. »

L’âpre guerre des mots entre le Vatican et l’UE s’est poursuivie vendredi lorsque le pape François a dénoncé vendredi la « culture de l’indifférence » que l’Europe montre aux migrants.