Nouvelles de l’Union européenne : les partis nationalistes ripostent alors que la coalition allemande soutient la prise de pouvoir | Monde | Nouvelles

Samedi, les dirigeants des partis nationalistes européens ont mis l’Union européenne en garde, alors qu’ils se sont engagés à « rendre aux gens leur souveraineté ». Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, la dirigeante d’extrême droite française Marine Le Pen et Jaroslaw Kaczynski, chef du parti au pouvoir en Pologne Droit et justice (PiS), figuraient parmi les participants à une conférence conjointe à Varsovie. Mme Le Pen a déclaré que l’alliance nationaliste, qui serait la deuxième force du Parlement européen si elle était unie, vise à affronter le nouveau gouvernement de coalition allemand.

Cela intervient après que l’accord de coalition en Allemagne a inclus des propositions pour « l’évolution de l’UE vers un État fédéral européen ».

Le nouveau gouvernement allemand est une coalition dite « aux feux de circulation » entre les sociaux-démocrates (SPD), les Verts et le FDP libéral.

Le soutien surprise en faveur d’une plus grande intégration européenne et d’un plus grand pouvoir pour Bruxelles intervient quelques semaines seulement avant que la France ne prenne la présidence tournante du Conseil de l’UE en janvier.

S’adressant aux journalistes, le candidat à la présidentielle française a déclaré que l’alliance était « d’autant plus nécessaire maintenant que nous sommes confrontés à une coalition allemande qui a fait du fédéralisme une priorité et augmentera certainement également la pression migratoire ».

Parmi les autres participants à la conférence de Varsovie figuraient Santiago Abascal, le chef du parti espagnol Vox, mais Matteo Salvini, chef de la Ligue italienne, était une absence notable.

Après avoir posté une photo avec le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, Mme Le Pen a tweeté qu’ils partageaient le souhait qu' »une Europe des nations rende aux peuples d’Europe leur liberté et leur souveraineté ».

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré : « Nous voulons changer la politique de Bruxelles ».

La Pologne et la Hongrie sont aux prises avec des différends en cours avec l’UE, qui menace de retenir les fonds des deux États membres en raison de préoccupations liées à l’état de droit.

Mme Le Pen fait face à une lutte pour une place dans le second tour de l’élection présidentielle française de 2022 contre Emmanuel Macron après qu’une autre figure d’extrême droite, Éric Zemmour, ait rejoint la course.

Pendant ce temps, l’UE a lutté ces dernières semaines avec la crise des migrants en cours à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.

Des groupes de défense des droits humains ont affirmé que la Commission européenne avait déchiré son propre règlement pour résoudre la crise.

La Commission a récemment proposé que la Pologne, la Lituanie et la Lettonie soient autorisées à détenir des personnes dans des centres spéciaux de traitement des demandes d’asile jusqu’à 16 semaines, au lieu du maximum actuel de quatre.