Après avoir menacé le Royaume-Uni de sanctions à partir de mardi s’il ne délivrait pas davantage de licences aux pêcheurs français, Macron a reculé et a retiré ses menaces, affirmant que « les discussions doivent se poursuivre ». Il a déclaré : « Depuis cet après-midi, les discussions ont repris sur la base d’une proposition que j’ai faite au Premier ministre Johnson. Les discussions doivent se poursuivre. »

« Je crois comprendre que les Britanniques allaient nous revenir demain avec d’autres propositions.

« Tout cela sera travaillé. On verra demain en fin de journée où on en est, pour voir si les choses ont vraiment changé. Mon souhait est qu’on puisse trouver une issue à tous ces problèmes.

S’exprimant sur la décision de M. Macron de suspendre les menaces, Artus Galiay, le représentant au Royaume-Uni pour la région des Hauts-de-France qui comprend Calais, a déclaré que le président « était en train de s’énerver parce qu’ils ont maintenant réalisé que l’impact est trop extrême » ou qu’il était « conscient » des dommages lorsqu’il a proféré les menaces et qu’il n’était « pas réellement disposé à aller aussi loin ».

Après avoir reculé sur ses menaces initiales, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​dénoncé le président français.

Un lecteur, appelé « Sterling77a », a décrit Macron comme étant « imprégné de vindicte et de dépit », louant le Royaume-Uni « un grand Brexit réussi ».

Ils ont déclaré: « Les pathétiques trolls de l’UE se lèvent tôt……. D’après les nombreuses remarques enfantines des flagorneurs persistants de l’UE sur ce fil, il est évident que beaucoup, comme Macron, sont imprégnés de vindicte et de dépit.

« Ils ne peuvent pas gérer la vérité qui renforce l’idée que l’UE trompée est un cartel commercial dysfonctionnel se faisant passer pour un gouvernement.

« C’est sans pertinence et c’est une toute-puissante bureaucratie ratée et corrompue.

Pendant ce temps, Violetia a déclaré qu’ils « auraient aimé voir comment Thatcher aurait traité Macron ».

Ils ont ajouté: « Elle était notre dernier ministre qui avait ironiquement une paire! »

Un quatrième lecteur, avec le nom d’utilisateur « UKHomeofTheRighteous » a écrit : « Nos eaux, nos poissons, notre décision qui pêche ici. Compris ? Bien.

S’exprimant plus tôt cette semaine, M. Galiay a déclaré que la rhétorique de M. Macron était « inappropriée et même dangereuse ».

Il a déclaré à Express.co.uk : « Nous voulons nous assurer que cette crise est résolue car c’est dans l’intérêt de tous. »

« Cela nécessite non seulement un dialogue politique, mais aussi de la bonne volonté politique. »

« Leur réaction a été vraiment inappropriée et même dangereuse pour la très simple raison que la frontière franco-britannique est extrêmement complexe,

« Vous avez cinq millions de camions qui vont à cette frontière, près de quelques centaines de milliards d’euros de commerce.

« En gros, ils menacent de mettre en péril tout ce que pour le rendre moins efficace, c’est vraiment risquer les emplois et les moyens de subsistance des travailleurs, non seulement dans notre région mais aussi en France, et en Europe.

« Donc, c’est vraiment totalement inapproprié. »

Il a également appelé le Royaume-Uni à faire davantage pour atténuer le conflit, déclarant: « Notre position est très simple.

« Nous pensons que nos pêcheurs ont le droit de pêcher dans les eaux britanniques car c’est ce qui est inscrit dans le traité entre le Royaume-Uni et l’UE. »