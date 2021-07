Nouvelles de Man Utd: Peter Crouch met en garde Glazers contre le transfert de Jadon Sancho

Peter Crouch dit que l’arrivée de Jadon Sancho n’apaisera pas les fans de Manchester United (Photos : ./BT Sport)

L’ancien attaquant anglais Peter Crouch a averti les Glazers que l’arrivée de Jadon Sancho à Old Trafford n’apaiserait pas les fans de Manchester United en colère.

Jeudi, les Diables rouges ont confirmé qu’ils étaient parvenus à un accord de principe pour signer l’international anglais Sancho du Borussia Dortmund.

Manchester United paiera environ 73 millions de livres sterling pour le joueur de 21 ans, qui entreprendra un examen médical au Theatre of Dreams après la campagne anglaise de l’Euro 2020.

Crouch s’attend à ce que Sancho prospère à United, mais dit que l’accord n’apaisera pas les supporters qui veulent toujours supprimer la famille Glazer.

Les fans de Manchester United ont organisé plusieurs manifestations contre les propriétaires du club vers la fin de la saison dernière, notamment avant un match de Liverpool en Premier League qui a dû être reporté.

Crouch a déclaré à Paddy Power: “C’est la fenêtre de transfert d’été et cela signifie que Manchester United sera lié à certains des plus grands noms de la planète.

« Cette année, ce sont Raphael Varane, Jadon Sancho et Eduardo Camavinga. Ils ont beaucoup d’argent à dépenser et il semble qu’ils pourraient l’utiliser cette fois.



Les fans de United ont protesté contre les propriétaires du club la saison dernière (Photo: .)

“Sancho semble être une affaire conclue du Borussia Dortmund pour 73 millions de livres sterling, mais les transferts d’argent ne changeront pas la perception des fans de United de la famille Glazer.

« Les problèmes des propriétaires sont trop profondément enracinés pour être résolus simplement en dépensant quelques livres. Ils ne peuvent pas acheter le bonheur des fans.

« Écoutez, c’est une étape positive et je pense que les fans de United adoreront Sancho, mais les dégâts ont été causés au fil des ans et semblent impossibles à reconstruire.

«Ils ont déjà dépensé beaucoup d’argent pour les joueurs, mais le recrutement a été médiocre. Combien de défenseurs centraux ont-ils en moyenne ?

« Edinson Cavani est classe mais ce n’est pas une solution à long terme. Toute leur façon de diriger le club est ce qui met en colère les fans de United.



Ole Gunnar Solskjaer devrait accueillir Sancho à Old Trafford (Photo: .)

Pendant ce temps, l’ancien capitaine de Manchester United, Rio Ferdinand, a exprimé son enthousiasme pour l’accord avec Sancho et a déclaré que c’était une ” terrible nouvelle ” pour les défenseurs de la Premier League.

Il a déclaré à la chaîne YouTube FIVE: ” Du côté droit et du côté gauche, nous n’avons pas d’ailier qui va à l’extérieur et peut croiser le ballon. C’est ce dont vous avez besoin.

« Il peut jouer à droite ou à gauche, il joue avec les deux pieds. Sur cette droite, ainsi que Mason [Greenwood] a fait et je suis un grand fan de lui, c’est Manchester United, qui est toujours associé aux ailiers.

«À tous nos moments les plus réussis, il y a eu des joueurs larges qui peuvent traverser le ballon. Pour un latéral, c’est une terrible nouvelle !’

