Nouvelles de Manchester: Le rassemblement de solidarité Palestine Gaza cible Marks et Spencer | UK | Nouvelles

Les critiques en ligne l’ont accusé d’antisémitisme car M&S a été cofondé par un juif polonais et est bien connu pour ses racines juives. S’adressant à une foule de centaines, l’orateur a demandé à la foule de «marcher vers Marks and Spencer».

Il a allégué, sans fournir aucune preuve, que M&S faisait pression sur «d’autres entreprises qui ne feraient pas de commerce avec Israël pour qu’elles fassent du commerce avec Israël».

Samedi a vu des rassemblements pro-palestiniens à travers le Royaume-Uni, notamment à Londres, Manchester, Birmingham et Édimbourg.

Lors du rassemblement de Londres, un drapeau israélien a été brûlé et un certain nombre de pancartes faisaient référence à l’Holocauste ou aux nazis.

Les attaques antisémites en Grande-Bretagne ont augmenté de 500% depuis le début du conflit à Gaza, selon Mark Gardner, directeur général du Jewish Community Security Trust.

Ils ont été fermement condamnés par Boris Johnson et le leader travailliste Sir Keir Starmer.

Lors du rassemblement de Manchester, un orateur a déclaré: «Nous voulons marcher et nous voulons marcher vers Marks and Spencer.

«Maintenant, laissez-moi vous parler de Marks et Spencer. Marks and Spencer est comme l’ambassade d’Israël dans la grande rue britannique.

“Ils sont comme l’ambassade d’Israël dans la rue principale et c’est pourquoi nous devons nous concentrer sur Marks and Spencer, appeler au boycott et piqueter M&S.”

Un troisième a posté: «Et ils nous disent TOUJOURS que l’antisionisme n’est pas de l’antisémitisme.»

En 1973, Joseph Sieff, alors président du M&S et président honoraire de la Fédération sioniste britannique, a été blessé par balle par un homme armé du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP).

Le même groupe avait bombardé un magasin M&S de Londres en 1969.

Un utilisateur de Twitter a fait référence à ce commentaire: «C’est vraiment dangereux.

«M&S a été la cible d’attentats à la bombe et de tentatives d’assassinat du FPLP à Londres et en France dans les années 70 et 80 (tout au moins au nom de la cause palestinienne)».

Certaines des bannières et des pancartes exposées lors du rassemblement de Londres ont également suscité l’indignation.

L’un d’eux a dit: “Arrêtez de faire ce que Hitler vous a fait!”

Un autre a décrit les actions d’Israël comme «la deuxième partie de l’Holocauste».

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur après près de deux semaines de combats.

Plus de 230 Palestiniens et 13 personnes en Israël ont été tués pendant les violences.

Une manifestation dans le Piccadilly Garden de Manchester samedi a été annoncée en ligne par la campagne de solidarité Manchester Palestine.

La Campagne de solidarité avec la Palestine (PCS) a déclaré que l’antisémitisme n’était pas le bienvenu lors de ses manifestations.

Plus tôt cette semaine, Jeremy Corbyn, qui s’est adressé au rassemblement PCS de Londres, a tweeté: «Ceux qui utilisent les violations des droits de l’homme comme licence pour la haine antisémite ne font que saper leur cause.

«J’ai toujours condamné l’antisémitisme et je continuerai de le faire.»

Express.co.uk a contacté la campagne de solidarité Manchester Palestine et Marks & Spencer pour commentaires.