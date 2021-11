Nouvelles de Manchester : les parents font rage alors que l’arbre de Noël est « remplacé » par une énorme poupée Squid Game | Royaume-Uni | Nouvelles

L’émission Netflix a peut-être pris d’assaut le monde, mais l’attraction Squid Game au Trafford Center de Manchester s’est avérée moins que populaire auprès de certains. Une reproduction de trois mètres de haut de la poupée animatronique utilisée dans le tristement célèbre épisode Red Light, Green Light de l’émission a attiré les foules et les critiques ce week-end.

Des gardes costumés étaient postés à côté de « l’attraction » qui scandait en coréen et tournait la tête conformément à l’original utilisé dans un jeu similaire au favori du terrain de jeu Quelle est l’heure, M. Wolf ?

Mais dans la version macabre de la série télévisée, toute personne repérée par la poupée encore en mouvement une fois la tête tournée est abattue.

Un certain nombre de parents ont exprimé leur dégoût, certains le qualifiant d' »inapproprié » en réponse à une vidéo de la poupée sur les réseaux sociaux.

Helen Sarah a commenté : « [I’m] pas sûr que ce soit approprié au milieu d’un centre commercial animé.

« Mes enfants de cinq et six ans ne savent pas ce qu’est Squid Game, mais ils me l’ont demandé parce qu’un enseignant a mentionné à l’école en assemblée qu’ils ne devaient pas le regarder.

« En tant qu’enseignant et parent, ce n’est pas une bonne décision. Nous essayons de protéger nos enfants de cela. »

D’autres parents ont critiqué le timing de l’attraction, avec son arrivée la même semaine, les patrons du centre ont annoncé la suppression d’un arbre de Noël chantant populaire.

Lucy Cox a déclaré : « Ils se sont débarrassés de l’arbre de Noël parlant parce qu’il était trop effrayant et l’ont remplacé par ça ? »

Karen Welsh a déclaré: « Cela semble extrêmement inapproprié. »

La poupée géante a également attiré le feu des parents de Birmingham lorsqu’elle est apparue à la station New Street de la ville.

Jane Hunt a écrit : « WTF ? Sérieusement ! La nouvelle de ce soir est que les enfants jouent ces jeux, en particulier le défi en nid d’abeille et ont été sérieusement brûlés ! Pourquoi oh pourquoi promouvoir cela ? »

Un porte-parole du Trafford Center a déclaré : « L’activation du jeu Squid dans le centre était une opportunité de selfie statique d’une journée pour les fans adultes de la populaire émission de télévision Netflix.

« La poupée est apparue dans le cadre d’une tournée au Royaume-Uni, permettant aux fans âgés de 16 ans et plus de voir la poupée de près et de poser à côté pour des photos. Toute personne âgée de moins de 16 ans devait être accompagnée d’un adulte. »

Un porte-parole de Network Rail a déclaré: « Le pop-up Squid Game à Birmingham New Street est l’un des nombreux événements organisés pour attirer un large éventail de passagers et de visiteurs. Cela fait partie de nos efforts continus pour accueillir les gens à nouveau dans le chemin de fer. et le centre-ville de Birmingham après plusieurs mois de restrictions pandémiques. »

La série dystopique controversée voit des personnes ayant un besoin urgent d’argent invitées à jouer à une série de jeux inspirés des favoris des enfants de Korena.

Au total, 456 joueurs de tous horizons sont détenus dans un lieu secret où ils jouent pour gagner des milliards, mais ceux qui n’y parviennent pas perdent la vie.

La poupée a commencé sa tournée au Royaume-Uni au centre commercial Westfield de Londres à Shepherd’s Bush fin octobre pour marquer Halloween.

Il est également apparu à Sydney, en Australie, et à Koreatown à Los Angeles.