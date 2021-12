Nouvelles de Manchester: une femme ‘Raw tukey’ est devenue rouge après que Butcher ait révélé qu’elle avait commandé du gammon | Royaume-Uni | Des nouvelles

Zoe a continué sa diatribe en colère contre NL Woodcock Butchers à Oldham, dans le Grand Manchester, sur Facebook. Au cours de cette diatribe, elle a proclamé qu’elle était « très déçue » de ce qu’elle croyait être la dinde qu’elle avait achetée.

Après avoir essayé de faire cuire le jambon, il a continué à être « très, très rose à l’intérieur » – ce qui fait craindre qu’il soit cru.

À partir de là, la famille a été forcée d’avoir le dîner de Noël « avec deux heures de retard sans viande ».

Elle a écrit au boucher sur Facebook pour lui demander pourquoi cela s’était produit.

Zoe a envoyé un message : « Nous avons donc fait cuire la grosse dinde de 12 livres hier et quand nous l’avons découpée, elle était encore très, très rose à l’intérieur, nous avons donc dû la remettre au four.

«Une heure plus tard, nous l’avons de nouveau ressorti mais toujours rose, mon mari l’a sculpté et tout et l’a remis en place parce que nous pensions qu’il cuireait plus rapidement comme ça.

« Finalement, nous avons abandonné et avons dîné de Noël avec deux heures de retard sans viande.

« Très déçu je dois dire. »

Neil des bouchers a répondu: « Salut Zoe, nous sommes désolés d’apprendre cela, mais en regardant vos messages précédents, vous avez commandé le panier 6 qui était le joint de gammon complet et n’est pas venu avec la dinde. »

Mais généralement, Zoe a répondu avec des excuses sincères aux bouchers pour son erreur.

LIRE LA SUITE: Un homme paralysé tweete avec son ESPRIT

« J’espère que toute la famille se rétablira bientôt. »

Les bouchers ont partagé l’échange hilarant sur Facebook pour que tous puissent le voir et en profiter.

Ils ont écrit : « Prendre soin de nos clients.

« Désolé Zoe mais nous avons pensé que c’était drôle. »

Mais les utilisateurs de Twitter ont été laissés de côté par les messages envoyés par Zoe.

Faye Montford a écrit: « Elle n’en a jamais commandé un, encore moins connaître la différence. »

Alan Travis a simplement tweeté : « Inestimable ».

Zoe a vu le côté drôle dans tous les commentaires, car elle-même a répondu: « Je suis tellement contente que tout le monde ait beaucoup ri de notre stupidité. »