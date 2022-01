Nouvelles de Manchester United: Ian Wright blâme Scott McTominay après la défaite des Wolves

Scott McTominay a été critiqué pour son rôle dans le vainqueur de Joao Moutinho (Photo de Dan Mullan/.)

La légende d’Arsenal, Ian Wright, a critiqué le rôle de Scott McTominay dans le vainqueur des Wolves après la défaite de Manchester United face au club des Midlands à Old Trafford lundi.

United a subi sa première défaite sous Ralf Rangnick après que la frappe tardive de Joao Moutinho ait scellé la première victoire des Wolves en Premier League au Theatre of Dreams.

McTominay a été nommé homme du match lors du dernier match de United, lorsqu’il a marqué un premier match fantastique lors d’une victoire 3-1 contre Burnley.

Mais Wright a estimé que l’Écossais était à blâmer pour ne pas avoir fermé Moutinho pour son but à la 82e minute, les Portugais ayant eu le temps de choisir un corner.

Moutinho a marqué tard (Photo de Jack Thomas – WWFC/Wolves via .)

« Nous pouvons pinailler et dire où la tête de Phil Jones aurait dû aller, mais en même temps, vous devez être plus éloigné de l’endroit où vous, le milieu de terrain titulaire, allez défensivement pour essayer de l’arrêter [Moutinho]’, a déclaré Wright.

‘Regardez combien de temps il [Moutinho] a – McTominay est celui qui est le plus proche pour essayer de l’atteindre. S’il est dans l’équipe, il doit être dans l’équipe pour faire ce travail !

«Il n’est pas dans l’équipe pour faire quoi que ce soit de progressif parce qu’il n’a rien fait de progressif. S’il va être ce milieu de terrain défensif, alors vous faites ce travail. Il ne l’a pas fait.

Plus : Football



La défaite de United signifie qu’ils n’ont pas réussi à capitaliser sur les points perdus de leurs rivaux Chelsea et Arsenal.

Les Red Devils traînent Arsenal, quatrième, de quatre points, bien qu’ils aient un match en main contre les Gunners.



PLUS : « C’est une tâche inutile » – Rio Ferdinand critique Ralf Rangnick pour ne pas avoir tiré le meilleur parti de deux stars de Manchester United

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();