Nouvelles de Manchester United: Sven-Goran Eriksson évalue le transfert de Jadon Sancho

Sven-Goran Eriksson a fait l’éloge de la nouvelle recrue de Manchester United, Jadon Sancho (Photos: .)

L’ancien sélectionneur de l’Angleterre Sven-Goran Eriksson pense que Jadon Sancho, la nouvelle recrue de Manchester United, est un “grand talent” avec un “grand avenir” devant lui.

United a conclu un accord avec le club allemand du Borussia Dortmund pour signer Sancho après la campagne anglaise de l’Euro 2020.

Sancho s’est imposé comme l’un des joueurs les plus excitants d’Europe depuis qu’il a rejoint Dortmund en provenance de Manchester City en 2017, marquant 50 buts en 137 apparitions et remportant 20 sélections en Angleterre.

Eriksson insiste sur le fait que Sancho est un “grand talent” et dit que son transfert d’argent à Old Trafford montre que Manchester United le considère comme un “joueur important pour l’avenir”.

“Il a 21 ans et il devrait avoir un bel avenir”, a déclaré l’ancien patron des Three Lions à Stats Perform.

« Les scouts et les entraîneurs de Manchester United, ils l’auront regardé 100 fois.

“Ils sont sûrs que ce joueur sera l’avenir, important dans le futur sinon ils ne paieraient pas tout cet argent. Donc, quand il reviendra en Angleterre, il n’y aura aucun doute là-dessus.

“Je ne vois pas beaucoup de matchs de la ligue allemande, mais ce que je peux comprendre, c’est qu’il est un grand talent et c’est intéressant de le voir rejoindre United.

« Voilà l’importance de la Premier League. Ils peuvent prendre tous les meilleurs joueurs du monde et c’est bien pour l’Angleterre.’

Alors que Sancho n’a pas encore discuté de son déménagement imminent à Manchester United, le capitaine des Red Devils, Harry Maguire, a déclaré que son futur coéquipier de club prospérerait à Old Trafford.

“Quand il signera, je suis sûr qu’il aura une belle carrière pour United et jouera un rôle important dans notre succès à l’avenir”, a déclaré Maguire.

«Jadon est un joueur de haut niveau. Il a un talent exceptionnel même s’il est encore très jeune, même s’il a joué tellement de matchs.

“Nous avons un talent exceptionnel à son poste dans cette équipe d’Angleterre, donc Jadon attendra son heure, sera patient et sera prêt quand son opportunité se présentera.

« J’ai été vraiment impressionné par la façon dont il a travaillé à l’entraînement. Il fait vraiment un changement jour après jour.

« Il a un grand talent. Il marque des buts à cinq et ainsi de suite. C’est un grand garçon.

