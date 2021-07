Nouvelles de Marbella : Plusieurs blessés dans un incident grave alors qu’une voiture ‘écrase’ des piétons | Monde | Nouvelles

Des images choquantes prises sur les lieux de l’Avenida Miguel Cano et publiées sur les réseaux sociaux décrivent l’horrible incident. Une femme couverte de sang peut être vue allongée sur le sol tandis que d’autres s’occupent d’elle. Les chaises et les tables sont renversées et une serveuse peut être entendue crier. Une voiture blanche semble avoir percuté une devanture de magasin. La vidéo montre une femme en détresse pleurant tandis que d’autres l’empêchent d’accéder au véhicule. La police et les ambulanciers peuvent être vus derrière un cordon.

Selon certaines informations, la voiture a percuté des passants le long du boulevard bordé de boutiques, de restaurants et de cafés.

Cinq personnes auraient été blessées, dont une grièvement, et ont toutes été transportées à l’hôpital de la Costa del Sol.

Un témoin a affirmé que l’incident s’était déroulé vers 15h20, heure locale (16h20, heure du Royaume-Uni).

La femme, MaríaJesús Fernández, s’est adressée à Twitter pour décrire “l’horreur”.

Elle a posté des photos qui semblaient avoir été prises depuis un balcon voisin.

Plusieurs ambulances et au moins une brigade de pompiers sont visibles près de l’endroit où une voiture semble s’être écrasée devant une bijouterie.

Un policier peut être vu gardant un cordon, empêchant les spectateurs de s’approcher de la scène de l’accident.

Elle a dit avoir entendu un “grondement génial” causé par la voiture “piétinant tout sur son passage”.

Elle a également affirmé que le conducteur avait été arrêté, ajoutant : “L’occupant du véhicule fait face à la police qui doit l’emporter. Confusion. Horreur.”

Une porte-parole de la police a déclaré à l’Associated Press que les agents avaient arrêté le conducteur et enquêtaient sur l’incident.

Des vidéos montrent que la voiture s’est écrasée dans un restaurant de sushis au bout de la rue.

La vitre avant d’une bijouterie semble avoir été brisée après que la voiture l’ait percutée.

A proximité, des foules de spectateurs choqués se sont rassemblées devant le cordon de police.

L’avenue Miguel Cano est l’une des rues principales de la ville de Malaga, une destination touristique populaire pour les voyageurs nationaux et internationaux.

Jusqu’à présent cet été, l’Espagne n’a pas connu son afflux habituel de touristes britanniques en raison des restrictions de Covid.

En vertu des règles actuelles qui sont entrées en vigueur aujourd’hui, seuls les Britanniques entièrement vaccinés sont exemptés des exigences de quarantaine lorsqu’ils reviennent d’Espagne au Royaume-Uni.

Tout le monde doit passer 10 jours en isolement.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute… Plus à suivre…