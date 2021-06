Nouvelles de Matt Hancock : Un scientifique rend un verdict cinglant “La démission est la seule issue” | Politique | Nouvelles

Le professeur John Ashton s’exprimait le jour où M. Hancock a remis sa démission après que des images le montrent apparemment dans une étreinte avec l’assistante Gina Coaldangelo dans son bureau, mettant en colère ses collègues et le public qui vivent en détention. La décision de M. Hancock est intervenue au terme de 48 heures chargées au cours desquelles il a d’abord tenté de s’accrocher à son travail avec le soutien du Premier ministre Boris Johnson, qui a insisté sur le fait que l’affaire était close.

Mais le professeur Ashton, ancien directeur régional de la santé publique pour le nord-ouest de l’Angleterre et éminent critique de la stratégie du gouvernement pour lutter contre la crise, a déclaré que M. Hancock aurait dû démissionner bien avant lui – et pas non plus à cause de l’incident en question.

Il a expliqué : « La gestion par Matt Hancock de la crise des coronavirus a été un désastre total.

« Ses décisions de politique publique erronées étaient aussi mauvaises que sa gestion de sa vie privée.

“Dans les deux cas, il a laissé des victimes derrière lui, dans le cas de Corona, beaucoup plus de morts que si les bonnes décisions avaient été prises.”

Le professeur Ashton, auteur de Blinded by Corona: How the Pandemic is Ruining our Health and Wealth, a ajouté : « Il est tragique que ce ne soient pas ses échecs publics, mais seulement ses échecs privés qui aient conduit à sa démission.

«Il a enfreint ses propres règles de distanciation sociale pour avoir sa liaison.

Dans sa lettre de démission à M. Johnson hier, M. Hancock a déclaré: “La dernière chose que je voudrais, c’est que ma vie privée détourne l’attention de l’objectif déterminé qui nous sort de cette crise.

“Je veux réitérer mes excuses pour avoir enfreint les directives, et m’excuser auprès de ma famille et de mes proches pour les avoir soumis à cela. J’ai également besoin d’être avec mes enfants en ce moment.

“Nous devons aux personnes qui ont tant sacrifié dans cette pandémie d’être honnêtes lorsque nous les avons laissées tomber comme je l’ai fait en enfreignant les directives.”

Lorsqu’on lui a demandé si le ministère de la Santé enquêtait sur la façon dont les images de Hancock avaient été prises dans son bureau du gouvernement, puis divulguées, le ministre d’Irlande du Nord Brandon Lewis a déclaré à Sky News: “C’est une question que je sais que le ministère de la Santé examinera pour comprendre exactement comment cet enregistrement est sorti du système.”

Plus tard, il a déclaré à Times Radio que le gouvernement devait examiner deux questions – si la caméra du bureau de Hancock était là « de façon appropriée » et, si elle était là pour des raisons de sécurité, « comment cette vidéo est-elle tombée dans le domaine public ».

Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, nommé par M. Johnson peu après le départ de M. Hancock, a félicité son prédécesseur pour avoir travaillé « incroyablement dur » pendant la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré à la BBC qu’il était honoré d’assumer ce nouveau rôle qui, a-t-il admis, “comporte une énorme responsabilité”.

L’ancien chancelier M. Javid a déclaré: “Nous sommes toujours dans une pandémie, et je veux que cela se termine le plus tôt possible et ce sera ma priorité la plus immédiate pour voir que nous pouvons revenir à la normale dès et aussi rapidement que possible. possible.”

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré dimanche dans un communiqué dans lequel elle a appelé à une enquête: “Ils disent qu’un poisson pourrit de la tête aux pieds.

“La puanteur de la saleté qui plane autour de ce gouvernement vient du sommet et le mépris total du Premier ministre pour les règles et l’éthique définit les normes pour ses ministres.”