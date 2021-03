Nouvelles de Meghan Markle: Andrew Morton sonde la duchesse de Sussex et souligne le passé de la famille royale | Royal | Nouvelles

Andrew Morton et Lorraine Kelly ont discuté de l’histoire de la famille royale en matière de santé mentale pendant le programme Lorraine d’ITV. Le commentateur royal s’est dit « déconcerté » par l’affirmation de Meghan Markle et a ajouté que cette affirmation laissait plus de questions que de réponses.

M. Morton a déclaré: « D’une manière amusante, la famille royale a l’habitude de demander l’aide d’organismes professionnels pour des problèmes psychologiques auxquels elle a été confrontée. »

Lorraine a répondu: «C’est extraordinaire, je n’aurais jamais pensé que la reine fasse ça.

«Ce qui rend d’autant plus fou ou difficile d’imaginer qu’ils n’auraient pas aidé Meghan.

« Meghan a lancé un appel à l’aide et elle a dit que personne ne l’avait écoutée, ce qui était l’une des choses les plus tristes à propos de cette interview, n’est-ce pas? »

LIRE LA SUITE: « Vous vous êtes trompé! » Le Royaume-Uni se retourne contre Meghan Markle et le prince Harry lors d’un sondage

Le commentateur royal a déclaré: « Oui, c’était un aveu très triste mais cela laissait beaucoup plus de questions que de réponses, d’autant plus qu’Harry est un patron d’une organisation de santé mentale.

«Et sa marraine est une psychothérapeute bien connue, elle est en numérotation abrégée.

« Cela m’a laissé perplexe cette affirmation. »

La semaine dernière, il a été annoncé que le prince Harry avait obtenu un rôle de direction dans la société de santé mentale BetterUp.

« Ce qu’ils ont dit qu’ils ne feraient pas pour défendre les valeurs de la reine.

«C’est donc très discutable pour le moment.

« Les gens du Palais vont regarder cela de très, très près. »

Cette semaine marque le premier anniversaire de la démission du duc de Sussex de son poste de royal.