Nouvelles de Meghan Markle: De nouvelles photos du livre de Meghan The Bench – et bébé Lilibet est présenté | Royale | Nouvelles

Le bébé de Meghan Markle a «le nom le plus royal», selon un expert

Meghan a annoncé sa nouvelle entreprise le mois dernier, ajoutant qu’elle s’inspire d’un poème qu’elle a écrit pour son mari le prince Harry le jour de la fête des pères le mois après la naissance d’Archie le 6 mai 2019. Le livre de 12,99 £ explorera le “lien spécial entre le père et fils” comme “vu à travers les yeux d’une mère”. Maintenant, le couple a accueilli un nouveau membre de la famille et The Bench a déjà mentionné Lilibet, qui est née vendredi.

Elle est représentée en train d’être bercée dans les bras de Meghan alors qu’elle se trouve dans un potager.

Les nouvelles photos ont été montrées sur des histoires Instagram après que Meghan ait offert des exemplaires de The Bench à ses amis d’Hollywood.

Cela inclut l’amie photographe Grey Malin ainsi que son instructeur de pilates et amie Heather Dorak, qui ont toutes deux partagé une photo de notes manuscrites de Meghan sur la première page de leurs livres.

La note disait: “D’une maman à l’autre – pour l’amour de nos garçons.”

Le nouveau livre de Meghan Markle sortira demain (Image: THE BENCH/GETTY)

La duchesse a également écrit une note à M. Gray qui disait: “D’un parent à l’autre – tout mon amour de ma famille à la vôtre. Comme toujours, Meghan.”

La première page présente également une dédicace réconfortante à Harry et Archie, qui ont déclaré qu’ils faisaient faire son cœur “pompe-pompe”.

La première illustration du banc est également celle d’Harry et Archie marchant main dans la main.

Le duc porte un polo gris et un jean bleu, une tenue similaire qu’il a été vu porter à Los Angeles avec Meghan.

Une nouvelle photo montre Meghan berçant un bébé (Image: LE BANC)

Il est également photographié en train de regarder son fils, qui porte un haut vert et un short bleu.

Une autre illustration représente un soldat roux portant une casquette de l’armée américaine, qui est vu tenant son jeune fils pendant qu’une femme les regarde pleurer depuis une fenêtre.

Les mots à côté disaient : “C’est votre banc, Là où la vie commence, Pour vous et notre fils notre bébé, notre parent.”

Après avoir annoncé son livre le mois dernier, Meghan a déclaré dans un communiqué: “Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.

Meghan a envoyé à ses amis des messages sincères dans son nouveau livre (Image: Gray Malin Instagram)

“Ce poème est devenu cette histoire. Christian a superposé de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre les pères et les fils de tous les horizons; cette représentation était particulièrement importante pour moi, et Christian et moi avons travaillé de près pour décrire ce lien spécial à travers une lentille inclusive.

“J’espère que The Bench résonne dans chaque famille, quelle que soit sa composition, autant que dans la mienne.”

La fille du duc et de la duchesse de Sussex est le onzième arrière-petit-enfant de la reine et la première à naître depuis la mort du duc d’Édimbourg en avril.

Elle est née au Santa Barbara Cottage Hospital en Californie, mais sa naissance n’a été annoncée qu’hier.

Meghan a offert le livre à ses amis d’Hollywood (Image: Gray Malin Instagram)

Dans un message de remerciement sur leur site Web Archewell, Harry et Meghan ont déclaré: “Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

L’attachée de presse des Sussex a confirmé que le bébé s’appelait Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor.

Meghan et Harry vivent maintenant aux États-Unis après avoir quitté la famille royale (Image: EXPRESS)

Elle a ajouté: “La mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison.

“Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la Reine, dont le surnom familial est Lilibet.

“Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.”

Le compte Twitter officiel de William et Kate a publié un message disant : “Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili.

Le duc et la duchesse de Sussex ont nommé leur fille en l’honneur de la reine et de Diana (Image: GETTY)

“Félicitations à Harry, Meghan et Archie.”

Le récit du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles a également accueilli “le bébé Lilibet Diana”, ajoutant: “Je leur souhaite à tous bonne chance en cette période spéciale”.

Une porte-parole de Buckingham Palace a déclaré: “La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de la nouvelle.”