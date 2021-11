Nouvelles de Meghan Markle: Duhcess reçoit une prise spéciale de son ami Oprah alors que Cambridges impressionne à Cop26 | Royale | Nouvelles

En décembre 2020, la duchesse de Sussex a annoncé qu’elle avait investi dans une société de latte au lait d’avoine instantanée appelée Clevr Blends. Maintenant, la célébrité américaine Oprah Winfrey a inclus le café de Clevr Blends dans sa liste de choses préférées de 2021. Le kit de démarrage Clevr Blends SuperLatte a été inclus dans la section alimentaire du guide des cadeaux d’Oprah.

Le guide des cadeaux d’Oprah a présenté à la marque de café un code de réduction et un lien vers le site Web de la marque.

La duchesse de Sussex a fait la promotion de Clevr Blends dans une publication Instagram en décembre 2020 où elle l’a appelé sa « nouvelle boisson de choix ».

Oprah a donné son aval à la marque de café qu’elle a qualifiée d’entreprise « dirigée par une femme ».

Dans sa liste de choses préférées de 2021, Oprah a déclaré: « Ma voisine Meghan, oui, celle-là, m’a présenté cette marque de bien-être dirigée par des femmes.

« Il ne se passe pas un jour sans que je sirote le latte doré de ce kit.

« Il est également livré avec un mélange chai latte et un petit mousseur.

« Vous pouvez également ajouter les mélanges aux smoothies pour rehausser la saveur. »

L’animatrice de télévision a ensuite décrit comment elle a été présentée à la marque par sa « voisine Meghan ».

« Ma nouvelle boisson de prédilection pour le matin et le soir.

« J’aurais aimé avoir @clevrblends plus tôt parce que je l’aurais ajouté à ma liste de choses préférées.

« Joyeuses fêtes. »

