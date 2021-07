Nouvelles de Meghan Markle: Jessica Mulroney partage les détails du mariage du duc et de la duchesse de Sussex | Royale | Nouvelles

Jessica Mulroney, qui vit à Toronto, est amie avec Meghan depuis des années après que la duchesse a déménagé au Canada pour filmer l’émission de télévision Suits. Sa fille Isabel était une demoiselle d’honneur au mariage de Meghan avec le prince Harry en 2018 et ses fils jumeaux, John et Brian, étaient des garçons de page. Elle a également été abasourdie dans une robe bleue en arrivant avec Kate, la duchesse de Cambridge, et en escortant ses trois enfants dans la chapelle St George.

Aujourd’hui, la styliste de 41 ans, mariée à Ben, le fils de l’ancien Premier ministre canadien Brian Mulroney, a également récemment partagé un autre secret sur le mariage.

Hier, elle a posté une photo à ses 416 000 abonnés sur Instagram de la magnifique robe dorée à perles qu’elle portait à la réception du soir à Frogmore Cottage.

Elle a légendé la photo en noir et blanc avec : “Vous êtes nombreux à avoir posé des questions sur le créateur de cette robe.”

Elle a ensuite tagué la créatrice de la robe, Naeem Khan, avant d’ajouter : “Elle pesait 30 livres.”

C’était à côté d’une vidéo d’elle virevoltant dans la robe.

Le message de Mme Mulroney est intervenu après des mois de rapports selon lesquels les meilleurs amis se sont brouillés.

Cependant, aucun des deux n’a confirmé cela.

Le mois dernier, le Canadien a également partagé un article énigmatique sur la perte d’amis.

La styliste a également évoqué son amitié avec Meghan en septembre de l’année dernière.

Elle a expliqué que la duchesse de 39 ans est sa famille et qu’elle “la surveille tous les jours”.

Elle a publié une déclaration sur son histoire Instagram qui disait: “Je vais le dire une fois pour toutes.

“Meghan et moi sommes de la famille. C’est l’amie la plus gentille et elle me surveille tous les jours.

“La culture des tabloïds est atroce. Elle crée des mensonges et des histoires blessantes. Arrêtez de vous en nourrir. C’est fait.”

Ses paroles sont venues à la suite de la dispute sur le racisme dans laquelle Mme Mulroney a été rattrapée l’été dernier.

L’influenceuse Sasha Exeter l’a accusée de “menacer ses moyens de subsistance” après “s’être offusquée” d’une vidéo de Black Lives Matter qu’elle a publiée.

Des rapports ont ensuite révélé que Meghan avait peut-être essayé de prendre ses distances avec son amie afin d’éviter d’être entraînée dans la rangée.

Mme Mulroney a ajouté plus tard qu’elle se sentait également mal d’avoir été accusée “d’ignorer ce qui se passait dans le monde” par Mme Exeter, qui a demandé pourquoi elle ne publiait pas de contenu sur le mouvement BLM cet été.

Elle a déclaré: “Je ressens toujours beaucoup de honte. Je sens que les gens croient au pire en moi. “

La maison de Mme Mulroney serait également l’endroit où Meghan est tombée amoureuse de Harry après l’avoir vu interagir avec les enfants Mulroney.

Selon la biographie de Finding Freedom sur les Sussex, écrite par les journalistes Omid Scobie et Carolyn Durand, Meghan et Harry ont passé du temps avec Mme Mulroney et son mari Ben avant que leur relation ne soit rendue publique en 2016.

Ils sont également restés à la maison familiale lorsque la nouvelle de leur union a été annoncée pour la première fois.