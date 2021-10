Nouvelles de Meghan Markle: la duchesse a offert un bracelet à Kate après avoir craché | Royale | Nouvelles

Il affirme également que Harry, 37 ans, espérait que les deux couples se rapprochent, mais que c’était une réalité “loin du temps”. Malgré des relations tendues entre la famille royale, Meghan, 40 ans, a offert un bracelet à Kate, 39 ans, et à six autres amis en 2018. Après des informations faisant état d’une dispute entre les deux, un auteur a affirmé que le cadeau était censé être une offrande de paix.

Le bracelet avait été conçu par la joaillière californienne Lisette Polny.

En effet, Andrew Morton a félicité les deux femmes pour leur professionnalisme alors que des rumeurs circulaient sur leur relation houleuse.

Dans sa version mise à jour de “Meghan: A Hollywood Princess”, M. Morton a affirmé que, malgré l’offre de paix, il y avait peu de chance pour les deux de développer une amitié.

Il écrit: “La dispute concernant les tenues des demoiselles d’honneur maintenant derrière elles, Meghan avait depuis offert à Kate et à ses six amis les plus proches des bracelets en or conçus par la joaillière californienne Lisette Polny en guise de remerciement pour leur aide et leur soutien.

“C’était une offre de paix élégante, les deux femmes étaient suffisamment professionnelles pour savoir qu’il n’y avait aucun gain à montrer de la dissidence ou du dédain.”

M. Morton a ajouté: “C’était une question pratique plus que tout. Kate a passé les week-ends et les vacances à Anmer Hall, la maison de campagne des Cambridges à Norfolk, tandis que Meghan et Harry étaient à environ trois heures de route, vivant dans un grand , propriété louée sur le domaine Great Tew dans l’Oxfordshire.

“Le rêve d’Harry de deux familles heureuses unies semblait bien loin.”

Avant son mariage avec Harry, des rumeurs avaient circulé selon lesquelles Kate et Meghan s’étaient disputées à propos d’un essayage de demoiselle d’honneur.

JUST IN: Royal Family LIVE: les «larmes» de Meghan alors qu’elle regardait les funérailles de Diana

Elle a déclaré à l’icône de la télévision américaine : “Kate est une bonne personne.

“J’ai tellement vu cette idée de polarité – mais si vous m’aimez, vous n’avez pas besoin de la haïr, et si vous l’aimez, vous n’avez pas besoin de me haïr.”

L’année dernière, Harry et Meghan ont annoncé leur décision de se retirer de la famille royale.

Plus tôt cette année, le couple a confirmé son départ, cimentant ainsi leur nouvelle vie en Californie.

Depuis lors, les Sussex ne sont pas retournés au Royaume-Uni en couple.

Harry est revenu pour les funérailles du prince Philip en avril et à nouveau pour dévoiler une statue pour sa mère en juillet.