Nouvelles de Meghan Markle: la duchesse bat Kate en dépenses après avoir quitté la famille royale | Royale | Des nouvelles

Meghan, 40 ans, et le prince Harry ont adopté un style de vie beaucoup plus hollywoodien depuis qu’ils ont annoncé leur départ de « The Firm » en janvier dernier. La duchesse de Sussex a toujours enfilé un défilé de tenues de créateurs de marques telles que Dior, Givenchy, Prada et Chanel depuis son mariage avec Harry en 2018.

Et en 2021, elle portait des tenues d’une valeur totale de 58 388 £, selon les recherches de FEMAIL.

Il a déclaré que cela représentait 14 000 £ de plus que son total de 2020 lorsque la duchesse portait des vêtements et des bijoux d’une valeur de 44 188 £.

Par rapport à 2019, cependant, le chiffre était considérablement inférieur.

Cette année-là – et avec des rumeurs sur l’inquiétude dans le camp royal – Meghan a enfilé des vêtements d’une valeur de plus de 211 693 £.

Elle l’a fait en octobre lorsqu’elle a été stupéfaite dans une robe qu’elle a enfilée aux prix Earthshot du prince William à Londres qu’elle avait déjà porté en 2011.

La mère de trois enfants a été félicitée pour sa décision de réutiliser la robe Alexander McQueen à 4 290 £ lors de l’événement sur le tapis rouge.

Son Altesse Royale a d’abord enfilé la robe lors d’un événement de cravate noire BAFTA au Théâtre Belasco, l’un des premiers événements de ce genre qu’elle a vécu après avoir épousé William en avril 2011.

En comparaison – La tenue la plus chère de Meghan est arrivée un mois avant la sortie de Kate sur le tapis rouge lorsqu’elle est apparue à New York aux côtés de Harry pour l’événement Global Live Citizen.

Sa tenue pour l’événement avait une valeur au détail de 8 537 £, selon MacSecurity.

Il comprenait un manteau en cachemire Loro Piana qui coûtait 4 274 £ et un pantalon large du même créateur qui vous coûterait 1 231 £.

La nouvelle est apparue alors qu’un expert de la mode respectueux de l’environnement affirmait que Kate inspirait les millennials soucieux de la mode à éviter la fast fashion.

S’adressant à Express.co.uk, la fondatrice de CODOGIRL, Yulia Omelich, a déclaré : « Il existe depuis longtemps une perception dans l’industrie de la mode selon laquelle tout doit être neuf et porter à nouveau les mêmes vêtements est vieux et ennuyeux.

« Kate a montré que ce n’était pas vrai et qu’avoir un membre si en vue de la famille royale de retour donne au mouvement un poids réel.

« C’était à ses balbutiements auparavant, mais son soutien lui a donné un énorme coup de pouce. »