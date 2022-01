Nouvelles de Meghan Markle: la duchesse bat Kate lors du coup d’État du mariage royal | Royale | Des nouvelles

La duchesse de Sussex a dominé le décompte des bagues de fiançailles royales les plus recherchées, battant les résultats de recherche pour Grace Kelly, la reine Elizabeth, la princesse Margaret et Kate, duchesse de Cambridge. Les requêtes de recherche pour la bague de Meghan Markle sont le double des recherches mensuelles de la deuxième bague la plus googlée, celle de Kate. La croûte de fiançailles de six carats de la duchesse de Sussex a été conçue par le prince Harry lui-même et a coûté environ 100 000 £.

Il présente un diamant du Botswana et deux diamants plus petits de la propre collection de la princesse Diana.

Kate Middleton possède la deuxième bague de fiançailles royale la plus recherchée.

La bague de la duchesse de Cambridge a un saphir bleu ovale de 12 carats avec un halo de diamants.

C’était la célèbre bague de fiançailles de la princesse Diana avant elle.

La bague de fiançailles de Grace Kelly arrive en troisième position, avec 3 900 recherches par mois.

La bague de la star de cinéma devenue princesse, offerte par le prince Rainier de Monaco, était un diamant taille émeraude de 10 carats de Cartier, d’une valeur de près de 3 millions de livres sterling.

La bague de fiançailles de la princesse Margaret est une bague trilogie rubis, entourée de petits diamants.

Il a été conçu par son futur mari Anthony Armstrong-Jones pour ressembler à un bouton de rose, d’après le deuxième prénom de Margaret : Rose.

La bague de fiançailles de la reine Elizabeth II lui a été offerte par le prince Philip en 1947, il s’agit d’un solitaire rond de 3 carats, serti de platine et orné de cinq diamants sur chaque épaule.

Il a été fabriqué à partir d’un diadème appartenant à la mère du prince Philip, la princesse Alice de Battenburg, et est évalué à 100 000 £ environ.

La bague de fiançailles de la princesse Eugénie est ornée d’un saphir Padparadscha couleur pêche.

Il est également entouré d’un anneau de diamants.

La bague de la princesse Béatrice est une superbe bague en diamant de 3,5 carats flanquée de deux diamants plus petits.

La reine Elizabeth, la bague de fiançailles de la reine mère, est une bague traditionnelle en saphir et diamants du roi George VI.

Cependant, elle a troqué la bague contre une grosse perle entourée de diamants plus tard dans sa vie.

Cette étude de recherche Google a été menée par Design Bundles, « qui propose des ressources de conception premium de haute qualité et une place de marché qui permet aux graphistes d’enregistrer et de vendre leurs produits ».

Un porte-parole de Design Bundles a déclaré : « Il y a moins de bijoux plus rares et plus convoités dans le monde que les bagues de fiançailles royales, et il est fascinant de voir quelles bagues sont les plus recherchées au monde. Des saphirs rares aux diamants sans défaut, il ne fait aucun doute que toutes les bagues royales de la liste représentent une valeur et une beauté historiques infinies. »