Nouvelles de Meghan Markle: la duchesse de Sussex est la royale la plus influente du monde | Royale | Nouvelles

Une nouvelle analyse montre que Meghan, 40 ans, a effectué au cours de la dernière année un total de 7,4 millions de recherches Google par mois, figurée dans 10,4 millions de hashtags Instagram et 11 200 articles écrits à son sujet.

Un porte-parole de Design Bundles, qui a commandé la recherche, a déclaré : « Meghan Markle a une influence extraordinaire dans le monde entier, depuis qu’elle et la relation du prince Harry ont pris d’assaut le monde en 2017.

« La bravoure et l’audace de Meghan à s’exprimer sur des problèmes tels que le racisme, le congé parental et l’autonomisation des femmes ne ressemblent à aucune autre royale, et sa voix est puissante et durable.

« La duchesse de Sussex est profondément engagée à atténuer les problèmes mondiaux grâce à son travail caritatif, et bien qu’elle ne soit plus une royale active, prouve que son influence est positive et immuable. »

Meghan et Harry, duc de Sussex ont envoyé des ondes de choc à travers le palais et au-delà avec leur déménagement aux États-Unis l’année dernière.

Leur décision de prendre du recul en tant que membres de la famille royale et de commencer une vie loin des projecteurs est intervenue après quelques années mouvementées au Royaume-Uni.

Depuis le début d’un nouveau chapitre à Montecito, en Californie, les Sussex ont donné à Archie une sœur, Lilibet, et semblent s’être concentrés sur des sujets qui leur tiennent à cœur.

Dans le cas de Meghan, cela s’est traduit par une implication croissante dans la politique américaine.

Son initiative politique audacieuse, parallèlement à ses apparitions ultérieures au sommet en ligne du New York Times DealBook et au salon Ellen DeGeneres, ont toutes été des occasions pour la duchesse d’améliorer son image en tant que personne qui utilise sa voix pour des causes importantes, ce qui est susceptible de l’avoir contribuée. niveau d’influence.

La recherche montre que les acclamations en ligne de Meghan sont suivies par Sa Majesté, 95 ans, et Kate, duchesse de Cambridge, 39 ans.

Le monarque compte 10,3 millions de hashtags Instagram, 3,3 millions de recherches Google et 2 200 mentions dans les médias.

Design Bundles a déclaré : « Son engagement envers le devoir et sa stabilité inébranlable font d’elle une figure incroyablement populaire à travers le monde.

« Il est clair que Sa Majesté la Reine règne dans le cœur de nombreuses personnes comme l’une des personnalités publiques les plus influentes et les plus appréciées de l’histoire. »

La duchesse de Cambridge, quant à elle, était plus nombreuse que Meghan dans les mentions Instagram, avec 13 millions de hashtags.

Cependant, dans l’ensemble, l’empreinte en ligne de Meghan reste plus importante.