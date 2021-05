Nouvelles de Meghan Markle: La duchesse de Sussex et le prince Harry ont fustigé la fuite de Kate et William | Royal | Nouvelles

William et Kate se sont mariés le 29 avril 2011 et un certain nombre de membres de la famille royale ont rendu des hommages publics pour commémorer l’occasion jeudi. Le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont séparés de la principale famille royale, n’ont pas publié de déclaration publique.

Cependant, The Daily Beast a été informé que le couple avait «félicité en privé» William et Kate.

Un porte-parole de Meghan et Harry a confirmé plus tard que le message avait été envoyé.

Cependant, le couple a été critiqué par des experts royaux qui ont suggéré que la fuite pouvait provenir de leur équipe.

S’adressant à l’auteur royal du Sun, Phil Dampier, a déclaré: «La reine et le prince Charles ont adressé leurs messages de félicitations à William et Kate pour leur dixième anniversaire en public, alors pourquoi Harry et Meghan ne l’ont-ils pas fait?

«Au lieu de cela, ils se sont appuyés sur leurs porte-parole pour divulguer le fait qu’ils avaient envoyé un message, le faisant paraître manipulé et artificiel.»

M. Dampier est l’auteur de “ Royally Suited: Harry and Meghan dans leurs propres mots ” qui a été publié en 2018.

Un sentiment similaire a été exprimé par Angela Levin, auteur d’un certain nombre de livres sur la famille royale.

S’adressant à Sun Online, elle a déclaré: «Harry et Meghan sont bien sûr toujours en train d’informer les médias.

LIRE LA SUITE: William “ ressent la pression ” alors que Duke a toujours du mal à “ s’adapter ”

«Je ne sais pas ce qu’ils ont dit dans le message, mais je doute qu’il soit plein d’amour et de réconfort.»

Pour marquer leur anniversaire, William et Harry ont publié une vidéo de 40 secondes sur leurs comptes Twitter et Instagram officiels.

Il montrait le couple dans un certain nombre de régions rurales en train de jouer avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Ceci était accompagné d’un message disant: «Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille.»

Le clip est devenu viral en recevant plus de 10000 retweets et 85000 likes sur Twitter uniquement.

Les tensions au sein de la famille royale ont augmenté le mois dernier lorsque Meghan et Harry ont accordé une interview explosive à la légende américaine des talk-shows, Oprah Winfrey.

La duchesse a allégué qu’il y avait eu des «préoccupations et des conversations» au sein de la famille au sujet du teint d’Archie avant sa naissance en 2018.

En réponse, le prince William a insisté sur le fait que la famille royale n’était «pas du tout raciste».

William et Harry étaient unis pour la première fois depuis l’entrevue lors des funérailles du prince Philip bien que Meghan, qui est fortement enceinte, ne soit pas venue suite à un avis médical.