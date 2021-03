Nouvelles de Meghan Markle: La duchesse de Sussex et le prince Harry se sont défendus contre la demande de mariage | Royal | Nouvelles

La duchesse a fait cette affirmation controversée lors d’un entretien incendiaire de deux heures avec Oprah Winfrey au début du mois. Meghan a déclaré qu’elle et Harry avaient d’abord prononcé leurs vœux «juste nous deux dans notre arrière-cour avec l’archevêque de Canterbury».

Cependant, Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry, a confirmé que le service télévisé regardé par des millions de personnes dans le monde était le «mariage légal» des Sussex.

S’adressant au journal italien la Repubblica, il a déclaré: «Le mariage légal a eu lieu le samedi.

«J’ai signé le certificat de mariage, qui est un document juridique, et j’aurais commis une infraction pénale grave si je le signais en sachant qu’il était faux.»

Cependant, le Dr Shola Mos-Shogbamimu, qui se décrit comme une «militante politique et des droits des femmes», a défendu le commentaire de Meghan.

Elle a tweeté: «L’archevêque de Canterbury N’A PAS nié #MeghanAndHarry a échangé ses vœux personnels avant le mariage et NE PEUT PAS partager ses réunions avec eux.

«#MeghanMarkle N’A PAS dit qu’il présidait les vœux personnels, mais ils lui ont dit qu’ils voulaient aussi l’union privée.

«Un mariage formel et des vœux personnels ont eu lieu. Point final. »

Le message a été retweeté plus de 150 fois et a reçu près de 1000 likes.

LIRE LA SUITE: « Même des excuses ne résoudront pas le fossé! » Meghan et Harry ont averti

Lors de l’interview de CBS avec Mme Winfrey, Meghan a déclaré: «Vous savez, trois jours avant notre mariage, nous nous sommes mariés.

«Personne ne le sait, mais nous avons appelé l’archevêque et nous avons juste dit:« Regardez, cette chose, ce spectacle, est pour le monde, mais nous voulons notre union entre nous ».»

Harry confirma le récit en ajoutant qu’il n’y avait «que nous trois».

Le mariage légal de Meghan et Harry, regardé en direct par des centaines de millions de personnes à travers le monde, a eu lieu le 19 mai à la chapelle St George du château de Windsor.

Y ont participé des membres de la famille royale et un certain nombre de célébrités, dont George Clooney et Mme Winfrey.

Cependant, lors de son entretien avec la Repubblica, M. Welby n’a pas exclu qu’un service privé ait eu lieu plus tôt, même s’il ne s’agissait pas d’un mariage légal.

Il a commenté: «Je ne dirai pas ce qui s’est passé lors d’autres réunions.

«Si l’un de vous parle à un prêtre, vous vous attendez à ce qu’il garde ce discours confidentiel.

«Peu importe à qui je parle. J’ai eu un certain nombre de réunions privées et pastorales avec le duc et la duchesse avant le mariage.

Lors de l’entretien avec Mme Oprah, Meghan a parlé de manière émouvante de ses problèmes de santé mentale, a admis qu’elle avait eu des pensées suicidaires depuis son arrivée dans la famille royale.

Elle a également affirmé que «des préoccupations et des conversations» concernant la couleur de la peau d’Archie avaient été soulevées au sein de la famille avant sa naissance.

Dans une déclaration au nom du palais de la reine Buckingham, a exprimé ses regrets pour les luttes de Meghan qui, selon lui, seraient abordées «en privé».

Cependant, il a ajouté «certains souvenirs peuvent différer» sur les événements décrits par la duchesse.

Harry et Meghan ont démissionné de leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale en mars 2020.