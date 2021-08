Nouvelles de Meghan Markle: la duchesse de Sussex et le prince Harry se sont moqués de la reine dans un dessin animé | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle: un expert royal présente la prochaine décennie de la duchesse

Le duc et la duchesse se présentent au palais de Buckingham après l’échec de leurs projets télévisés. Une reine irritée permet au couple de rester dans “une pièce avec mon vélo d’appartement dedans”.

La scène est tirée du Prince, un nouveau dessin animé satirique réalisé par HBO.

Les fans royaux ont déjà frappé le spectacle, le qualifiant de « déplaisant » et de « dégoûtant ».

Il a été créé par Gary Janetti, qui a déjà travaillé sur la comédie à succès Family Guy.

Dans un épisode, les Sussex sont représentés revenant au palais de Buckingham, avec Archie attaché à la poitrine de son père.

Harry et Meghan se moquent d’une nouvelle émission HBO (Image: HBO)

Le Prince est un dessin animé satirique de HBO (Image: HBO)

La reine est choquée de les voir et de demander: “Qu’est-ce que vous foutez ici?”

Harry, les bras grands ouverts, répond : “Bonjour grand-mère, nous sommes de retour.”

Le monarque britannique répond : “Eh bien quel genre de pacte, tu roules, tu perds.”

À ce stade, Meghan intervient en déclarant : « Ce n’est que pour quelques semaines que nous nous remettons sur pied. »

LIRE LA SUITE: Royal Family LIVE – Le prince Charles félicité pour son choix de photo cryptique dans le message d’anniversaire de Meghan

“Bonjour grand-mère, nous sommes de retour” (Image: HBO)

La reine cède en déclarant: “Il y a une pièce avec mon vélo d’appartement et un canapé-lit, vous pouvez l’utiliser.”

Dans un épisode précédent de The Prince, Meghan a été licenciée de The Real Housewives of Beverly Hills après avoir été jugée trop ennuyeuse.

Les Sussex ont ensuite tenté de lancer une émission de relooking, appelée «Royally Screwed», où ils ont transformé des maisons «de terne à fabuleuse».

À un moment donné, Meghan se tourne vers Harry et commente : « Je suis juste vraiment stressé. Nous n’avons plus d’argent. »

A NE PAS MANQUER

La princesse Elisabeth de Belgique en route pour l’université britannique [REVEAL]

Harry semblait «incroyablement triste» alors que Meghan devenait son «seul ami» [SHOCK]

Meghan Markle a critiqué le « faux » engagement de mentorat féminin « absurde ! [INSIGHT]

Harry et Meghan se sont retirés de la famille royale en 2020 (Image: GETTY)

Harry et William ont dévoilé une nouvelle statue de la princesse Diana (Image: GETTY)

Harry répond: “Peut-être qu’il est temps de puiser dans votre fortune de Suits?”

Meghan dit à son mari qu’il n’y a « aucune fortune de Suits », et le couple décide de retourner au Royaume-Uni.

Le prince, qui se concentre sur Prince George, a été critiqué pour son traitement des jeunes membres de la famille royale.

Apparaissant sur Good Morning Britain, le Dr Shola Mos-Shogbamimu a déclaré: «Créer une parodie pour se moquer d’un enfant de 8 ans n’est pas drôle.

Meghan Markle s’est mariée à la famille royale en mai 2018 (Image: EXPRESS)

“C’est injustifié et cela va à l’encontre de notre sens collectif des responsabilités.”

L’auteur royal Omid Scobie a tweeté : « Les royaux ont été parodiés dans des dizaines d’émissions au fil des ans (Spitting Image, The Windsors, SNL, etc.), mais c’est la première fois que je me souviens que des enfants étaient ciblés.

“C’est peut-être une “comédie”, mais cela semble effrayant et limite l’intimidation.”

La nouvelle statue de Diana par Kensington Palace (Image : GETTY)

Meghan et Harry ont fait sensation dans le monde en janvier 2020, lorsqu’ils ont annoncé leur intention de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Le couple vit actuellement en Californie, au nord de Los Angeles.

Meghan a célébré mercredi son 40e anniversaire avec une initiative visant à aider les femmes à retourner sur le marché du travail, après avoir perdu leur emploi en raison de la pandémie de COVID-19.