Nouvelles de Meghan Markle: la duchesse de Sussex offrira des exemplaires du livre The Bench | Royale | Nouvelles

Le livre, qui célèbre le « lien spécial entre père et fils », a été publié plus tôt ce mois-ci. Il est dédié au prince Harry et au fils du couple, Archie, qui, selon Meghan, fait battre son cœur «à pompe».

Il est actuellement en vente au Royaume-Uni pour 12,99 £, avec une version audio lue par la duchesse également attendue.

Le projet de donner 2 000 livres aux bibliothèques et à l’initiative communautaire a été annoncé sur le site Web d’Archewell, une fondation que les Sussex ont lancée en 2020.

Il a déclaré: «La duchesse et Archewell ont reçu le soutien de l’éditeur de The Bench pour distribuer 2 000 exemplaires sans frais aux bibliothèques, centres communautaires, écoles et programmes à but non lucratif à travers le pays.

«Ceux qui reçoivent des exemplaires gratuits incluent des organisations vitales comme Assistance League of Los Angeles, qui sert la communauté locale depuis plus de 100 ans et que le duc et la duchesse ont visité deux fois l’année dernière pour passer du temps avec les enfants du centre d’apprentissage préscolaire de l’organisation.

Le livre de Meghan Markle a été mis en vente plus tôt ce mois-ci (Image: GETTY)

2 000 exemplaires de The Bench seront distribués « sans frais » aux bibliothèques et aux groupes communautaires (Image : GETTY)

«Pour y parvenir, Archewell travaille avec l’équipe de First Book, une entreprise sociale à but non lucratif qui a distribué plus de 200 millions de livres et de ressources pédagogiques à des programmes et des écoles desservant les enfants des communautés à faible revenu aux États-Unis et au Canada.

“Atteignant en moyenne 5 millions d’enfants par an, le First Book Network opère dans les salles de classe, les programmes parascolaires, les bibliothèques, les programmes communautaires, les programmes de soutien militaire et plus encore.”

Le livre contient de nombreuses illustrations qui notent le lien entre le père et le fils.

Plusieurs d’entre eux montrent Harry, qui est représenté avec une barbe et des cheveux roux.

“Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari” (Image : GETTY)

Christian Robinson, un illustrateur américain, a terminé l’œuvre.

Dans une déclaration, Meghan a expliqué: «Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.

« Ce poème est devenu cette histoire. Christian a superposé de belles illustrations à l’aquarelle éthérées qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre pères et fils de tous les horizons; cette représentation était particulièrement importante pour moi, et Christian et moi avons travaillé en étroite collaboration pour représenter ce lien spécial à travers une lentille inclusive.

“J’espère que The Bench résonne dans chaque famille, quelle que soit sa composition, autant que dans la mienne.”

Le prince Harry s’exprimant lors d’un événement faisant la promotion des vaccins Covid pour le monde en développement (Image: GETTY)

Les Sussex ont démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020 (Image: GETTY)

Meghan a donné naissance à sa fille, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, vendredi matin.

Le nom de l’enfant était un hommage à la reine, parfois connue sous le surnom de Lilibet, et à la princesse Diana.

Le nouveau livre de Meghan a reçu un accueil mitigé de la part des critiques et des lecteurs.

Écrivant dans le Daily Telegraph, Claire Allfree a déclaré: «On se demande comment un éditeur aurait pu juger bon de publier cet ensemble d’homélies de morue qui défient la grammaire, sans parler de penser qu’un enfant n’importe où voudrait le lire.

“Mais c’est la planète Sussex pour vous, où même le fait d’élever une famille est une question de marque.”

Alex Connell, écrivant pour le Times, l’a décrit comme un « manuel d’auto-assistance pour les parents nécessiteux ».

Cependant, le livre a reçu un certain nombre de critiques positives de la part des lecteurs d’Amazon.

Meghan et Harry avec leur fils Archie en 2019 (Image: GETTY)

L’un d’eux a écrit : « Tout le poème est charmant et s’inspire de l’amour entre le père et le fils.

“Les illustrations sont si magnifiques et j’aime la diversité montrée dans les illustrations – ce sera une lecture préférée au coucher pour les années à venir!”

Un deuxième a ajouté : « Belle histoire, magnifiquement écrite. Le préféré de mon fils et de son père.