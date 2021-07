Nouvelles de Meghan Markle: la duchesse de Sussex revient un cauchemar pour la reine | Royale | Nouvelles

in

Les événements marquant le jubilé de platine auront lieu pendant un jour férié prolongé, du 2 au 5 juin. Ils comprendront la “Platinum Party of the Palace”, un concert en direct du palais de Buckingham samedi et un “Jubilee Pageant” dans le centre de Londres dimanche.

Les membres seniors de la famille royale pourront profiter de ces festivités depuis le balcon du palais de Buckingham.

Selon le Daily Mail, le duc et la duchesse de Sussex recevront une invitation et pourraient même rejoindre d’autres membres de la famille sur le balcon.

S’adressant au journal, un initié a déclaré que la reine souhaitait “étendre une branche d’olivier” au couple.

Cependant, Daniela Elser, une experte royale australienne de premier plan, a averti que leur retour serait « positivement pyrétique » et détournerait l’attention de la reine.

Écrivant pour Cairns Post, elle a déclaré : « La scène est prête pour un cauchemar de relations publiques et de logistique aux proportions inégalées pour le palais.

« Le but du festival Jubilee de quatre jours n’est pas seulement un exercice de plusieurs millions de livres pour consolider l’industrie britannique des bruants.

« Il y a un message sérieux sous-jacent à cette affaire, à savoir renforcer la portée diplomatique et le poids philanthropique de la monarchie.

“C’est-à-dire que la maison de Windsor semble se concentrer sur tout ce qu’elle peut en ce moment pour renforcer la monarchie afin de s’assurer qu’elle puisse surmonter les années potentiellement difficiles du roi Charles III.

C’était la première fois que les frères se voyaient depuis les funérailles du prince Philip, en avril.

Mme Elser a ajouté : « Le palais a désespérément besoin de trouver un moyen de faire sortir le mauvais goût persistant de la bouche du public et de leur rappeler pourquoi ils aimaient fièrement collectionner les boîtes de biscuits royales commémoratives.

« Encore une fois, le feuilleton du Sussex pourrait également compromettre cet objectif.

«Cette semaine, nous avons eu un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler toute la débâcle de Trooping the Color, Harry étant retourné au Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue de Diana, princesse de Galles que lui et son frère le prince William avaient précédemment commandée.

“La préparation de l’événement a vu une rafale de couverture médiatique axée sur la misérable situation entre les frères.”

Au cours de son entretien avec Mme Winfrey, Meghan a affirmé qu’il y avait “des inquiétudes et des conversations” au sein de la famille au sujet du teint d’Archie, avant sa naissance.

Cela a été confirmé par Harry, bien que ni Sussex n’ait nommé le royal qui a fait ces remarques.

Mme Winfrey a révélé plus tard qu’il ne s’agissait ni de la reine ni du duc d’Édimbourg.

En réponse, Buckingham Palace a publié une rare déclaration, au nom de la reine, exprimant ses regrets face aux difficultés de Meghan.

Cependant, il a ajouté que “certains souvenirs peuvent varier” sur les événements décrits.