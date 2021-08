Nouvelles de Meghan Markle: la duchesse et Harry félicités pour “ne pas se prendre trop au sérieux” | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont montré leur nature enjouée dans leur dernière apparition vidéo aux côtés de l’actrice Melissa McCarthy. Dans la vidéo d’anniversaire de Meghan, qu’elle a publiée pour marquer le lancement d’une nouvelle initiative intitulée 40×40, le couple s’amuse avec légèreté alors qu’Harry fait une apparition comique.

On voit le duc jongler avec trois balles dans le jardin alors que sa femme participe à un appel vidéo avec Mme McCarthy.

L’objectif principal de la vidéo était de promouvoir la campagne 40×40 de Meghan, visant à aider les femmes à retourner sur le lieu de travail après la pandémie.

Cependant, l’apparition impromptue a fait éclater de rire Meghan et Mme McCarthy.

S’adressant à Access Hollywood à propos de ses amis, Mme McCarthy a déclaré qu’ils “ne se prenaient pas au sérieux”.

Elle a ajouté: “[They wanted to] faites-le de manière amusante et voyez si nous pouvons mobiliser plus de personnes pour aider plus de femmes à réintégrer le marché du travail.

« Je me suis dit : « Oui, quelle bonne idée ». J’étais tellement content d’en faire partie.”

Elle a également donné un aperçu de la façon dont l’idée du camée de Harry est née, révélant que le duc craignait d’avoir l’air «bizarre» en jonglant.

Mme McCarthy a déclaré : « Elle est [Meghan Markle] faire une chose si incroyable pour fêter ses 40 ans.

“J’adore le fait qu’elle dise : ‘Oh, que puis-je faire pour apporter du bien et aider certaines personnes ?’ Eh bien, c’est terriblement gentil.

“Puis arrive Harry et il me dit : ‘Je peux jongler’… Puis il me dit : ‘Est-ce que ça va être bizarre si je reste dehors et jongle ?’

“Je me suis dit : ‘Bizarre d’une manière qui me fera regarder cinq millions de fois !'”

Au cours de la conversation sur la nouvelle initiative, lancée via le site Web du couple Archewell, Meghan a expliqué: “Pour mon anniversaire, j’ai demandé à 40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux d’aider à lancer un effort mondial en contribuant 40 minutes de mentorat pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail.

“Avec ce temps, j’espère qu’ils aideront chacun quelqu’un à avancer dans sa vie professionnelle selon ses propres conditions, et j’espère qu’ils inspireront d’innombrables autres à donner également 40 minutes de leur temps.”