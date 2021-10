Nouvelles de Meghan Markle: la duchesse et Harry n’ont «aucune intention» d’arrêter de publier des accords | Royale | Nouvelles

Un historien royal a qualifié le prince Harry et Meghan Markle de « machine massive de plusieurs millions de dollars » alors que le couple continue d’étendre son image publique après sa séparation de la famille royale. La duchesse de Sussex est récemment apparue sur la chaîne Brightly Storytime sur Youtube où elle a donné une lecture de son livre pour enfants The Bench. Le prince Harry devrait également publier ses mémoires à l’automne prochain, tandis que le couple aurait signé un contrat de quatre livres avec Penguin Random House.

Le Dr Tessa Dunlop a déclaré au podcast MailPlus Palace Confidential: « Cela va continuer aussi longtemps qu’ils continueront, et je ne pense pas qu’ils aient l’intention de s’arrêter.

« C’est une machine massive de plusieurs millions de dollars, et la façon dont elle gagne de l’argent est de générer l’attention des histoires narratives.

« Plus les gens bloquent la tête sur leurs intentions et s’ils sont dignes ou non, plus ils vont gagner. »

Meghan a publié son premier livre pour enfants le 8 juin, quelques jours après que le couple eut accueilli leur petite fille Lilibet.

LIRE LA SUITE: « Qu’est-ce qui l’a motivée ? » Meghan a critiqué la lettre du Congrès alors que la demande « déjà en cours »

Écrit à l’origine comme un poème pour le prince Harry lors de sa première fête des pères, The Bench s’inspire de la relation entre un père et son jeune fils.

Apparaissant à Brightly Storytime depuis son domicile à Montecito, la duchesse de Sussex, âgée de 40 ans, a déclaré: « Aujourd’hui, je vais vous lire mon livre intitulé The Bench avec l’illustrateur Christian Robinson… Je lui ai demandé de faire quelque chose de spécial pour moi et utiliser des aquarelles, ce qui n’est pas le médium normal dans lequel il travaille, mais il l’a fait pour le rendre encore plus spécial.

« J’ai écrit ceci comme un poème pour mon mari et notre fils Archie, puis je l’ai transformé en livre pour que vous puissiez en profiter aussi. »

Penguin Random House, qui a publié The Bench, est à l’origine de la chaîne Brightly Storytime et publie régulièrement des vidéos littéraires pour les jeunes enfants.

Il est actuellement écrit par JR Moehringer, qui a déjà profilé l’as du tennis Andre Agassi et le co-fondateur de Nike, Phil Knight.

Penguin Random House a déclaré qu’il était « ravi » de publier les mémoires du duc, et il devrait arriver dans les bibliothèques à la fin de 2022 aux formats audio, numérique et imprimé.

À la suite de l’annonce, un rapport a été publié par le Daily Mail, affirmant que les Sussex avaient signé un contrat de quatre livres avec le géant de l’édition.

Outre leurs projets littéraires, les Sussex ont signé un accord d’une valeur estimée à 100 millions de livres sterling avec Netflix et Spotify, qui les verra produire une gamme de contenus « informatifs » et « édifiants ».

Ils ont également lancé leur propre fondation à but non lucratif, Archewell, et sont devenus Impact Partners au sein de la société d’investissement durable Ethic. Ils résident actuellement à Montecito, en Californie, avec leurs deux jeunes enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana.