Nouvelles de Meghan Markle: la duchesse et Harry ont dit de RETIRER l’accord exceptionnel de Spotify | Royale | Nouvelles

Après leurs débuts avec le géant du streaming, l’expert royal Richard Fitzwilliam a déclaré à Express.co.uk que le podcast avait été “réveillé dans la langue”. Il a également insisté sur le fait que le podcast n’avait aucun impact et ne visait pas le marché britannique. Suite à ses commentaires, Express.co.uk a demandé dans un sondage exclusif : “Meghan et Harry devraient-ils se retirer de l’accord Spotify ‘réveillé’ après avertissement ?”

En réponse, 2 718 sur 3 032 ont affirmé que la paire devrait se retirer de la série de podcasts avec Spotify.

Seulement 217 ont affirmé qu’ils ne devraient pas alors que 97 n’étaient pas sûrs dans le sondage exclusif.

Commentant le sondage, une personne a déclaré: “Ils devraient mais ils ne le feront pas parce qu’ils se moquent de ce qui est bien ou mal.”

Un deuxième a déclaré : “C’est Spotify qu’il faut sortir.”

Un troisième a dit : « Les gens ne feront pas attention car ils ne mettront pas en pratique ce qu’ils prêchent.

Cependant, certains lecteurs ont affirmé qu’ils n’écouteraient pas le podcast malgré l’attraction de Harry et Meghan.

Un lecteur a déclaré: “Je n’écouterai rien de tout cela pour qu’ils puissent faire ce qu’ils veulent – je ne pense pas que cela durera longtemps avant que les gens ne commencent à se déconnecter en masse.”

Un deuxième a déclaré: “Nous nous en moquons au Royaume-Uni!”

Il a déclaré: “Je pense que ce qu’ils feront pour Spotify seront des interviews approfondies.

“Le premier épisode n’était pas sophistiqué et je n’y ai pas pensé.

“C’est très bien de parler d’amour conquérant tout, ou des mots à cet effet.

“C’était en langage éveillé et il ne visait pas le marché britannique.”

Dans l’épisode, Meghan et Harry ont révélé qu’ils avaient l’intention de réunir des personnes du monde entier qui les inspirent.

Meghan a déclaré: “Nous avons pensé que si nous pouvions réunir des personnes qui nous inspirent, des personnes que nous admirons et obtenir leurs réflexions sur ce qu’elles ont appris de 2020.

“Nous avons donc demandé à quelques amis et à beaucoup d’autres personnes de tous horizons.”

Ce sondage a commencé le 5 juin à 12h24 et s’est terminé à 9h45 le 6 juin.