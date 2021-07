Nouvelles de Meghan Markle: la duchesse et Harry ont été qualifiés de «dirigeants influents» par un ancien membre du personnel | Royale | Nouvelles

Catherine St-Laurent a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex pourraient potentiellement devenir des “dirigeants très influents”. Après son passage en tant que chef de cabinet, Mme St-Laurent est devenue conseillère principale de la Fondation Archewell, l’organisation caritative du couple.

S’adressant à The Cut, Mme St-Laurent a qualifié Harry et Meghan de «leaders créatifs».

Elle a déclaré: “Ce fut une expérience incroyable. Ce sont des leaders incroyablement talentueux et créatifs.

“Je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de le faire, de pouvoir être avec eux dans leur voyage.

“Le temps que j’ai passé avec eux était incroyablement gratifiant.

“Je pense qu’ils ont le potentiel pour être des leaders très influents dans le domaine de l’impact social. J’ai hâte de continuer à en faire partie.”

Depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales, Harry et Meghan ont lancé leurs propres entreprises et signé des accords lucratifs, dont un avec Netflix.

Harry est retourné au Royaume-Uni la semaine dernière pour dévoiler une statue en l’honneur de sa mère, la princesse Diana.

Le duc a également pris le temps de faire une apparition surprise lors d’un événement caritatif à Londres pour rencontrer des enfants gravement malades.

Il s’est rendu à Kew Gardens dans l’ouest de Londres pour une cérémonie de remise de prix à WellChild, un organisme de bienfaisance dont il est le patron.

Ed Sheeran et Ronnie Wood étaient également présents.

Harry, père du nouveau-né Lilibet et Archie, deux ans, a déclaré: “Maintenant, en tant que père de deux enfants, je me sens d’autant plus connecté, inspiré et impressionné par la résilience de ces familles, qui relèvent des défis indescriptibles avec le soutien de WellChild. “