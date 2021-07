in

Le prince Harry a été accusé d’avoir tenté d’attiser les flammes de la fracture de la famille royale, selon Richard Eden, rédacteur en chef du journal du Daily Mail. S’adressant à MailPlus’ Palace Confidential, M. Eden a déclaré que Harry “ne sort pas bien” de la bataille publicitaire. Il a opposé Harry à sa femme Meghan Markle, qu’il a félicitée pour avoir quitté la querelle royale.

L’auteur royal et historien Tessa Dunlop a déclaré que Harry semblait être “accro à la gloire et à la fortune”.

Cela fait suite à l’accord de livre surprise de 14,6 millions de livres sterling de Harry avec Penguin / Random House annoncé lundi.

M. Eden a répondu: “Nous obtenons une sorte d’élément de bon flic, de mauvais flic avec Meghan et Harry ne s’en sort pas bien.

“La semaine dernière, nous parlions de la grande annonce du Sussex qui était un projet de Meghan TV pour Netflix.

“C’était très positif avec elle en tant que modèle féministe.”

JUST IN: Royal Family LIVE: Harry rejette le livre de réclamation publié après la mort de la reine

Il a poursuivi: “Et puis la semaine prochaine, nous avons le mauvais Harry qui renversera les haricots dans ses mémoires révélatrices.

“C’est un récit dans lequel Harry est en train de tomber.

“C’est lui qui fait les réclamations et les allégations et Meghan dépasse cela.”

La nouvelle des mémoires, qui devrait être publiée fin 2022, a déclenché un tollé.

Dans une déclaration annonçant le livre, Harry a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

La contributrice royale Victoria Murphy a anticipé de “grandes révélations” dans le livre.