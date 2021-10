Nouvelles de Meghan Markle: la duchesse s’est moquée de s’être présentée avec un titre royal aux enfants | Royale | Nouvelles

Meghan Markle : experte du geste ‘touchant’ de la reine

Meghan est apparue dans une nouvelle vidéo pour lire à haute voix son livre pour enfants The Bench. Dans la vidéo, filmée pour Brightly Storytime, la duchesse se présente avec son nom et son titre avant de parler de son premier livre publié.

Elle a dit: « Bonjour et bienvenue dans Brightly Storytime.

« Je suis Meghan, la duchesse de Sussex, et aujourd’hui je vais vous lire mon livre intitulé The Bench.

« C’est illustré par Christian Robinson et je lui ai demandé de faire quelque chose de spécial pour moi et d’utiliser des aquarelles, ce qui n’est pas le médium normal avec lequel il travaille, mais il l’a fait pour rendre cela encore plus spécial.

« J’espère que vous aimez les images autant que vous aimez les mots.

Meghan Markle est apparue dans une vidéo pour Brightly Storytime (Image : BRIGHTLY STORYTIME/YOUTUBE)

Meghan Markle lisant The Bench aux élèves d’une école de Harlem (Image: GETTY)

« J’ai écrit ceci comme un poème pour mon mari et notre fils, Archie, puis je l’ai transformé en livre pour que vous puissiez en profiter aussi. »

La vidéo est ensuite passée à Meghan en train de lire son travail tandis que les pages magnifiquement illustrées apparaissaient à l’écran.

La décision d’utiliser son titre pour se présenter au public a déconcerté certains utilisateurs de Twitter.

L’une, nommée Chrissie B, a déclaré: « Assurez-vous qu’elle se présente comme la duchesse de Sussex pour que personne n’oublie! »

Meghan Markle et le prince Harry ne travaillent plus dans la famille royale (Image: GETTY)

Une seconde, nommée Debbie, a ajouté : « J’ai pensé jeter un œil. Au début [of] « Je suis Meghan, la duchesse de Sussex », s’est éteint là.

« Qui se présente comme duchesse aux enfants – comme ils s’en soucient ».

Une troisième, Jane S., a également déclaré, se référant à l’utilisation par Meghan et Harry de leurs titres suite à leur décision de se retirer de la famille royale et de vivre aux États-Unis: « J’ai juste du mal à comprendre pourquoi ils vivent dans ce pays, non plus membres actifs de la famille royale, mais ils insistent pour utiliser les titres… et les utiliser sur des projets commerciaux. »

Mais les partisans de Meghan et Harry ont repoussé cette critique.

Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés à Windsor (Image: GETTY)

The Bench est sorti en juin (Image: GETTY)

Répondant à Jane, une utilisatrice de Twitter nommée Kate a déclaré : « Ne pas être membres actifs ne signifie pas qu’ils ne sont pas royaux.

« Ils sont toujours des membres de la famille royale, Harry est toujours un prince de sang et Meghan une princesse et duchesse par alliance #TheMoreYouKnow. »

Un autre, surnommé The Royal Swan, a également répondu en disant: « Parce que c’est littéralement leur nom. »

L’utilisateur de Twitter Anna a mentionné le sommet tenu à Sandringham entre le prince Harry, la reine, le prince Charles et le prince William, où les conditions de la sortie des Sussex ont été débattues.

Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés en mai 2018 (Image: EXPRESS)

Elle a déclaré: « La reine a signé l’accord de Sandringham, n’est-ce pas?

« Donc, elle n’a clairement aucun problème à ce qu’ils gardent leurs noms de mariage et poursuivent des projets commerciaux, alors pourquoi le faites-vous? »

La reine a décerné au prince Harry et à Meghan leurs titres de cadeau de mariage en mai 2018.

Après avoir quitté la famille royale, ils ont cessé d’utiliser leurs styles de RHS mais ont été autorisés à continuer à utiliser leurs titres de duc et de duchesse.

Une autre utilisatrice de Twitter, Sabrina Glory, a défendu Meghan contre les critiques, en déclarant: « Elle se présente comme la duchesse de Sussex parce qu’elle est la duchesse de Sussex, traitez-la.

« Et si vous avez des problèmes avec cette duchesse de Sussex muette de votre cerveau. »

Meghan Markle à New York (Image : GETTY)

Meghan a fait ses débuts en tant qu’auteur de livres pour enfants le 8 juin, lorsque The Bench a été publié par Penguin Random House.

Son travail est rapidement devenu une sensation aux États-Unis et, en une semaine, il a atteint le sommet de la liste des best-sellers du New York Times pour les livres d’images pour enfants.

Meghan, partisane de l’alphabétisation dans la petite enfance, a lu son livre à un public d’élèves enthousiastes dans une école de Harlem lors de la visite publique des Sussex à New York en septembre.

Elle a également fait don de milliers d’exemplaires à des écoles, des bibliothèques et d’autres institutions aux États-Unis pour favoriser le bien-être des enfants.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé par l’Assistance League of Los Angeles – une organisation caritative soutenant les enfants dans le besoin dans la région de LA – la duchesse avait également envoyé une copie personnelle de The Bench à chaque élève du centre d’apprentissage préscolaire de l’organisation.