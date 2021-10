Mercredi après-midi, une vidéo a été diffusée de la duchesse de Sussex en train de lire le livre pour enfants The Bench. La vidéo de Meghan Markle, 40 ans, a été partagée sur la chaîne Brightly Storytime, gérée par Penguin Random House, la maison d’édition du livre.

Le livre de Meghan est un poème sur la relation entre un père et son fils, vu à travers les yeux d’une mère.

Les images montrent la mère de deux enfants dans ce qui serait son jardin et la propriété de Harry à Montecito, avant que les illustrations de son livre ne soient affichées à l’écran pendant qu’elle lit à haute voix.

Pour l’occasion, la duchesse portait ses cheveux en un chignon serré et enfilait une chemise bleue décontractée avec un jean.

Au cours de la vidéo, elle dit : « Aujourd’hui, je vais vous lire mon livre intitulé The Bench avec l’illustrateur Christian Robinson… Je lui ai demandé de faire quelque chose de spécial pour moi et d’utiliser des aquarelles, ce qui n’est pas le médium normal fonctionne mais il l’a fait pour le rendre encore plus spécial.

« J’ai écrit ceci comme un poème pour mon mari et notre fils Archie, puis je l’ai transformé en livre pour que vous puissiez en profiter aussi. »

Alors que certains fans royaux ont félicité Meghan pour la vidéo, affirmant que la duchesse avait une voix «calme» et «apaisante», d’autres l’ont critiquée pour l’action et prétendent qu’elle n’était «pas originale».

Les utilisateurs de Twitter ont souligné que l’entreprise était similaire aux actions d’autres membres de la famille royale, dont Sarah Ferguson.

@MRqQPEDnxPIyV0n a écrit : « Copie-t-elle Sarah, duchesse d’York ?

Alors que @BaronessBruck a écrit: « Je dois dire – Fergie l’a fait EN PREMIER et MIEUX » suivi d’une série d’emojis comprenant un visage qui pleure de rire, un livre et une série de flammes.

@u2phile était d’accord avec l’utilisateur précédent ajoutant: « Je suis content que les autres voient les parallèles, j’ai toujours pensé à TW comme Fergie 2.0, plus méchant et avec encore moins de bon sens. »

Ailleurs sur Twitter, les utilisateurs ont également souligné que les actions de Meghan reflétaient celles d’un autre membre de la famille royale.

@MadhattersCourt a écrit : « Oh pour avoir crié à haute voix, vraiment maintenant, elle copie Fergie et Camilla avec l’heure du conte ! Y a-t-il quelque chose d’original chez elle ?

La duchesse de Cornouailles a déjà montré son amour de la lecture en lisant aux écoliers lors d’apparitions publiques.

Camilla, 74 ans, a également lancé la salle de lecture, une «célébration de la littérature» en décembre dernier qui la voit proposer des recommandations de livres et former une communauté pour les amateurs de livres.

Plus tôt cette année, l’épouse du prince Charles a lu des livres dont The Tiger Who Came to Tea aux élèves lors de l’ouverture de la Life Changing Library de l’école primaire Griffin dans le sud de Londres.