Nouvelles de Meghan Markle: la duchesse «veut» un rôle de super-héros alors qu’elle envisage de «retourner au théâtre» | Royale | Nouvelles

La duchesse de Sussex, 40 ans, qui a travaillé comme actrice avant de rejoindre la famille royale, aurait prévu un retour à son ancienne carrière. Avant son mariage en 2018 avec le prince Harry, 37 ans, Meghan s’est fait connaître en tant qu’actrice dans le drame juridique américain populaire Suits.

Pendant sept ans, Meghan a joué le rôle de Rachel Zane, qui travaillait dans un grand cabinet d’avocats à New York.

Son personnage a commencé en tant que parajuriste et est finalement devenu avocat, et l’histoire de Meghan dans la série s’est terminée avec son personnage épousant Mike Ross, joué par Patrick J Adams.

Meghan s’est éloignée de ses fonctions d’acteur lorsqu’elle a assumé des responsabilités en tant que membre de la famille royale.

Elle a plutôt soutenu les initiatives caritatives de la famille royale et a participé à un certain nombre d’apparitions et de voyages royaux.

Cependant, après que son mari Harry et elle se soient éloignés de la monarchie l’année dernière, la biographe royale Angela Levin a affirmé que Meghan pourrait reprendre sa vie d’actrice.

Début 2020, une source a déclaré à Mail On Sunday que son agent, Nick Collins, recherchait activement un rôle de super-héros pour la duchesse.

À l’époque, la source a déclaré: « Il a dit qu’elle voulait qu’elle revienne au cinéma pour faire partie d’un casting dans quelque chose comme un film de super-héros.

« Il recherche activement un tel film pour elle. Il dit qu’elle est disponible et ouverte aux meilleures offres.

Harry et Meghan sont également liés à un certain nombre de projets depuis qu’ils ont déménagé aux États-Unis, où ils résident en Californie avec leurs deux enfants Archie et Lilibet.

Après avoir abdiqué des fonctions royales, le couple a créé sa fondation caritative Archewell,

Suite à sa conception, les Sussex ont signé des accords lucratifs avec les géants du streaming Netflix et Spotify.

Pour leur contrat avec Netflix, le couple prévoit de « développer des séries scénarisées et non scénarisées, des films, des documentaires et des programmes pour enfants pour le service de streaming ».