Nouvelles de Meghan Markle: la Grande-Bretagne « patriarcale » menacée par le franc-parler de la duchesse | Royale | Nouvelles

S’exprimant dans l’émission « Princes and the Press » de la BBC, la chroniqueuse et présentatrice Rachel Johnson a déclaré que la famille royale faisait toujours partie d’un « pays très patriarcal » et « hiérarchique ». Elle a suggéré que certains journalistes préfèrent Kate parce qu’elle n’est « pas politique » et « n’ouvre pas beaucoup la bouche en public ».

Elle a déclaré: « Il y a des femmes journalistes, qui disent en gros » Kate est parfaite, c’est notre rose anglaise « .

« Ils ont un modèle parfait de ce qu’ils veulent qu’une femme royale soit : pas politique, n’ouvre pas beaucoup la bouche en public, qui fait des discours très courts et scénarisés sur des sujets très sûrs.

« Alors que Meghan Markle parlera de la pauvreté menstruelle. Elle parlera de racisme. Elle parlera d’autonomisation des femmes.

« Ce sont des sujets déclencheurs dans ce pays, où la famille royale, bien qu’elle ait été dirigée par la reine pendant 70 années impaires, est toujours un pays très patriarcal et hiérarchique. »

Meghan Markle a récemment fait face à une controverse pour avoir dénoncé le manque de congé parental payé aux États-Unis, en écrivant une lettre au Congrès pour les faire pression pour introduire la mesure.

Elle a écrit : « Les congés payés devraient être un droit national, plutôt qu’une option patchwork limitée à ceux dont les employeurs ont mis en place des politiques, ou à ceux qui vivent dans l’un des rares États où un programme de congé existe.

« Si nous voulons créer une nouvelle ère de politiques sur la famille d’abord, assurons-nous qu’elle inclue un programme de congés payés solide pour chaque Américain qui soit garanti, accessible et encouragé sans stigmatisation ni pénalité. »

La deuxième partie de » Les princes et la presse « , qui explorait la sortie de Meghan et Harry de la famille royale, a été diffusée sur BBC Two à 21 heures lundi soir.

Elle a déclaré au documentaire de la BBC qu’il y avait des « inexactitudes massives » dans l’affirmation selon laquelle Meghan avait « intimidé » certains de ses employés.

Elle a déclaré: « L’allégation globale était que la duchesse de Sussex est coupable d’intimidation.

« La première chose est d’être très clair sur ce qu’est l’intimidation.

« Ce que l’intimidation signifie réellement, c’est utiliser le pouvoir de manière délibérée et répétée pour blesser quelqu’un physiquement ou émotionnellement.

« La duchesse de Sussex a absolument nié avoir jamais fait cela. Cela dit, elle ne voudrait nier l’expérience personnelle de personne. »

La BBC a contacté Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace pour commentaires.

Ils ont fait la déclaration commune suivante : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »