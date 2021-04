Nouvelles de Meghan Markle: La pom-pom girl de la duchesse de Sussex et du prince Harry, Nicola Brentnall, démissionne | Royal | Nouvelles

La reine a dépouillé Harry et Meghan de leurs postes de président et vice-président du QCT le mois dernier. Cela est venu après que le couple a confirmé qu’il ne retournerait pas au service royal de première ligne.

Selon le Daily Mail, Mme Brentnall a été critiquée dans les cercles du Commonwealth pour être une «pom-pom girl» pour les Sussex.

Un initié a déclaré: «Il est juste de dire que certaines personnes importantes ont estimé qu’il valait mieux qu’elle passe à autre chose.

«Nous sommes une organisation destinée à célébrer le Commonwealth, mais elle laissait, ou même encourageait, Harry et Meghan à donner l’impression que nous étions un mouvement en arrière coincé dans un passé raciste et colonial.

Le Commonwealth est une association d’amitié de 54 nations, dont presque toutes faisaient autrefois partie de l’Empire britannique.

Elle compte une population totale de plus de 2,4 milliards d’habitants, ce qui en fait l’une des plus grandes organisations internationales du monde, et est dirigée par la reine.

L’année dernière, à la suite des manifestations mondiales Black Lives Matter, les Sussex ont dit aux jeunes dirigeants que le Commonwealth devait remédier aux «torts» du passé.

Le QCT a été lancé en avril 2018 pour soutenir le Commonwealth avec un accent particulier sur les jeunes leaders.

Son site Web déclare: «Nous voulons offrir plus d’investissements et d’opportunités aux jeunes qui font une différence pratique.

«À la suite de conversations avec le duc, la reine a écrit pour confirmer qu’en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer à assumer les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public.»

«Les nominations militaires honorifiques et les patronages royaux détenus par le duc et la duchesse seront donc restitués à Sa Majesté, avant d’être redistribués parmi les membres actifs de la famille royale.

«Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très aimés de la famille.»

Meghan et Harry insistent sur le fait qu’ils continueront à soutenir les efforts caritatifs malgré le déménagement.

En réponse, ils ont commenté: «Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel. »

Le mois dernier, Meghan et Harry ont accordé une interview incendiaire à la légende de l’animateur américain Oprah Winfrey, diffusée pour la première fois sur CBS.

La duchesse a admis qu’elle avait des problèmes de santé mentale, y compris des pensées suicidaires, après son mariage dans la famille royale en 2018.

Elle a également allégué qu’il y avait des «préoccupations et des conversations» sur la façon dont le teint foncé d’Archie serait avant sa naissance.

En réponse, le palais de Buckingham a publié une déclaration au nom de la reine exprimant sa tristesse face aux luttes de Meghan et s’engageant à résoudre les problèmes qu’elle avait soulevés «en privé».

Cependant, il a également affirmé que «certains souvenirs peuvent varier» au sujet des événements discutés dans l’interview.